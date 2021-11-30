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Валютні кредити

Валютні кредити
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:32

Валютні кредити

Шановні добродії,
підскажіть для ММСП чи є варіант окрім 5-7-9 варіант валютного кредиту? Чи є якісь специфічні умови ? І які банки (якщо є) такі видають?.
yuiv
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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