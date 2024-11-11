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Finance.ua: Скільки коштує
орендувати житло в Європі

Finance.ua: Скільки коштує орендувати житло в Європі
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:25

Finance.ua: Скільки коштує орендувати житло в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Вартість подобової та щомісячної оренди
Повномасштабна війна в Україні спричинила чи не найбільшу кризу переміщення населення в Європі з часів Другої світової війни. Українці вимушені шукати прихисток за межами своєї країни. Але разом з освоєнням нових країн, доводиться адаптуватися і до нових реалій вартості житла. У цьому матеріалі Finance.ua розповість, скільки коштує подобова та щомісячна оренда житла у Європі.

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