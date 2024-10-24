У максимальну пенсію «включаються» усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
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Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
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Додано: Пон 16 гру, 2024 11:56
Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
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Дивися повний текст
Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
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