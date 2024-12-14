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Зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2024 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.
Дивися повний текст Зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше (інфографіка)
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:49
Зростання зарплат в Україні є позитивною тенденцією, особливо з урахуванням викликів, спричинених війною та економічною нестабільністю. Проте питання як збільшуватимуться зарплати в Україні залишається актуальним. Чи зможе економіка витримати структурні дисбаланси на ринку праці та забезпечити стабільний ріст заробітних плат у всіх регіонах і сферах? Особливо важливо підтримати не лише високотехнологічні сектори, а й освітян, які наразі отримують найнижчі доходи. Сподіваюся, прогнози Мінекономіки будуть переглянуті на користь більш оптимістичних результатів!
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