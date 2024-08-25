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Країни G7 розглядають
зниження «стелі цін» для...

Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:50

Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...

Пропонуємо до обговорення:
Країни Групи семи (G7) вивчають способи зниження граничної ціни на російську нафту, однак остаточного рішення ще немає.

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Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:51

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