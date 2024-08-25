Країни Групи семи (G7) вивчають способи зниження граничної ціни на російську нафту, однак остаточного рішення ще немає.
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Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:50
Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...
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Дивися повний текст
Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg
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