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Щодо галузевої аналітики в розрізі регіонів
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:02

Щодо галузевої аналітики в розрізі регіонів

Олег Гетман

Сайт "Територія високого рівня податкової довіри" наповнився даними - маємо цікаві цифри по галузях та регіонах щодо рівня сплати ПнП, ПДВ, ПДФО та середніх заробітних плат.

Галузі по суті поділяються на три типи по середніх з/п:
1) демонструють прийнятний рівень середніх зарплат, зокрема:
- аграрна (вирощування культур) = 10-17 тис грн/міс
- видобування нафти та газу = 20-45 тис грн/міс
- фінансові послуги = 20-32 тис грн/міс

2) демонструють наднизькі офіційні середні зарплати майже у всіх регіонах, значна частина підприємств цих галузей використовують схему "мінімалка + конверт" (рис 1,2,3,4):
- Будівництво = 7.5 - 10.3 тис грн/міс
- Роздрібна торгівля прод харчування = 6.1 - 7.5 тис грн/міс
- Роздрібна торгівля пальним = 6.1 - 11.9 тис грн/міс
- Лісопильне та стругальне виробництво = 6.8 - 9.6 тис грн/міс

3) демонструють аномально різні середні зарплати у різних регіонах, наприклад:
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів: Одеська обл 9.4 тис грн/міс, Чернівецька обл 8.5 тис грн/міс, Сумська обл 21.9 тис грн/міс, Київська обл 19.7 тис грн/міс
- Виробництво тютюнових виробів: Закарпатська, Тернопільська обл 11,9 тис грн/міс, Чернівецька обл 8.5 тис грн/міс, Чернігівська обл 47,3 тис грн/міс, Полтавська обл 36,5 тис грн/міс
- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів: Одеська обл 8.4 тис грн/міс, Дніпропетровська обл 13.6 тис грн/міс, Хмельницька обл 27.3 тис грн/міс, Київська обл 21.3 тис грн/міс
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