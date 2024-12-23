Щодо галузевої аналітики в розрізі регіонів

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Сайт "Територія високого рівня податкової довіри" наповнився даними - маємо цікаві цифри по галузях та регіонах щодо рівня сплати ПнП, ПДВ, ПДФО та середніх заробітних плат.
Галузі по суті поділяються на три типи по середніх з/п: 1) демонструють прийнятний рівень середніх зарплат, зокрема: - аграрна (вирощування культур) = 10-17 тис грн/міс - видобування нафти та газу = 20-45 тис грн/міс - фінансові послуги = 20-32 тис грн/міс
2) демонструють наднизькі офіційні середні зарплати майже у всіх регіонах, значна частина підприємств цих галузей використовують схему "мінімалка + конверт" (рис 1,2,3,4): - Будівництво = 7.5 - 10.3 тис грн/міс - Роздрібна торгівля прод харчування = 6.1 - 7.5 тис грн/міс - Роздрібна торгівля пальним = 6.1 - 11.9 тис грн/міс - Лісопильне та стругальне виробництво = 6.8 - 9.6 тис грн/міс
3) демонструють аномально різні середні зарплати у різних регіонах, наприклад: - Виробництво основних фармацевтичних продуктів: Одеська обл 9.4 тис грн/міс, Чернівецька обл 8.5 тис грн/міс, Сумська обл 21.9 тис грн/міс, Київська обл 19.7 тис грн/міс - Виробництво тютюнових виробів: Закарпатська, Тернопільська обл 11,9 тис грн/міс, Чернівецька обл 8.5 тис грн/міс, Чернігівська обл 47,3 тис грн/міс, Полтавська обл 36,5 тис грн/міс - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів: Одеська обл 8.4 тис грн/міс, Дніпропетровська обл 13.6 тис грн/міс, Хмельницька обл 27.3 тис грн/міс, Київська обл 21.3 тис грн/міс