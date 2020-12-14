Зате чесна, а не куплена, як у деяких.
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:27
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:38
О, а де в нас енергетики сильно більше отримують? Ну, я можу знайти в Дніпрі хай за 40-50к грн роботу, мені вже колись пропонували до війни інженером з експлуатації в ТРЦ і об'єкти Delmar. Я пройшов співбесіду і мене брали. Але як раз сталася бідося і я випав на 3-4 місяці через операцію. І це багато, штука баксів? І хто сказав про здорового чоловіка, ти знаєш всі мої болячки? Я до 30 років переніс 4 операції, якщо що. Продовжуй поноситись далі, дуже цікаво.
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:48
На ВЛК всі придатні, чи й не новина. Мій тесть 50+ років з 6 штифтами в спині і болями також придатний, і шо?
Ще раз перечитай уважно, що я написав, і не ганьбися. О, так давай всі підемо воювати, світло в твоїй халабуді з повітря ж береться, ага)
Чел, зупинись. До чого взагалі моя бронь до низької оплати праці по всій Україні?
Востаннє редагувалось Striker в Пон 25 тра, 2026 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:59
Какой может быть план по экономике, если государство занято обороной себя и соседей на их деньги? Или как-то можно развивать экономику, когда в любой момент любой объект может быть разрушен? Это же всё равно, что спрашивать солдата на передовой: "а что ты делаешь, чтобы обеспечить себе финансовое будущее?" Какое финансовое будущее? Его призвали, он там стреляет и в любой момент может сам схватить пулю. Ему дают за это деньги, сколько сами дающие посчитают нужным. Чтобы говорить о будущем, нужно сначала его из окопа вынуть, и дать стабильность. И далее, я правильно понимаю, что под инвесторами имеются ввиду инвесторы в киевские бетонометры? А какую ещё защиту от государства вы хотели бы видеть? Оккупантов в Киев не пропустили, в том числе ценой сдачи без боя огромных регионов и целых городов "уровнем пониже". ПВО, вероятно, защищают Киев как ничто другое. Или вы хотели бы, чтобы государство немедленно компенсировало все потери, которые случаются несмотря на всё перечисленное?
Додано: Пон 25 тра, 2026 16:32
Є, але це керівні посади здебільшого, не так просто влаштуватися. Або бути постійно у відрядженнях. І краще працювати за 20-ку, і бути живим. Але сам факт, як Україна чи Ахметов оцінює мою працю в 20-ку, мої знання, на які я витратив багато часу. Я не жаліюсь, а констатую факт. Факт того, що заради 20-30-40к взагалі немає сенсу вчитися нормальній спеціальності в Україні, а краще відразу їхати звідси подалі, що успішно зараз робить молодь до 22 років. Я зробив помилку, треба було відразу вчити якусь мову і збирати на квиток, тепер доводиться відгрібати) Але все йде до того, що ми просто зробимо ще двох дітей і легально поїдемо, навіть якщо війна закінчиться. Дружина не проти такого бізнес-плану. Головне вижити в цьому всьому лайні.
Додано: Пон 25 тра, 2026 17:34
Виникає просте питання, за рахунок чого, кожного місяця, покривається касовий розрив між офіційною ЗП і витратами в розмірі 26400-36400 грн
Варіант "кредити" не пропонувати
Додано: Пон 25 тра, 2026 17:59
fox767676
Да що ж так тригерять медальки і статуси))
А у мене за іншу тему, як законно вивести суттєві гроші за кордон, і тебе теж тригерило))
А у Сибаріта тебе не бісять?))
Дайте вже якусь медаль Фоксу, хоч за взяття Ужгорода)
Додано: Пон 25 тра, 2026 18:10
Hotab
А почему тебя *тригерит" когда кто-то, как тебе кажется, "стучит" на твои хамские выпады , при том что именно после твоего появления в ветках пропадают сообщения твоих оппонентов а ты специально цитируешь так чтобы не было связи c сообщением которое удалят ? Ты когда кендла или флаймена "стукачком" обзываешь что-то свое проецируешь ? И кто тебя конкретно сейас трогал? Я тебе твою гиднисть чтоли так сильно обоссал, что ты теперь до смерти обиженный?
Додано: Пон 25 тра, 2026 18:40
Вот что я такого плохого написал когда подметил что статус гуру на финансовм форуме у дописувача, который: 1) не выучил английский 2) не вырос карьерно 3) не построил жизненный план 4) не умеет совладать со своим пессимизмом, мало того - экстраполирует его на все общество , не предлагая своих социально-политических альтернативных программ.
Кроме того , информация что в скором времени дописувачам с зп 22 тыс или снимут бронь или повысят до 26 мне кажется очень полезной для них, достойной благодарности
