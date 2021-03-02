RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Микрозайм дает а банк нет

Микрозайм дает а банк нет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:16

Микрозайм дает а банк нет

У меня вопрос , кредитный рейтинг 273, всего 32 кредита , задолженностей нет и 7 просрочек .
Суть такая , мне такие МФО как швидкогроши,смартивей дают деньги без вопросов могу сразу в пяти МФО взять. А банки не дают сразу отказ. Скажите посоветуйте как поднять свой кредитный рейтинг. Я не в одном банке не могу взять кредит и купить себе какую то технику к примеру
dhsshshsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:27

Re: Микрозайм дает а банк нет

dhsshshsh написав:У меня вопрос , кредитный рейтинг 273, всего 32 кредита , задолженностей нет и 7 просрочек .
Суть такая , мне такие МФО как швидкогроши,смартивей дают деньги без вопросов могу сразу в пяти МФО взять. А банки не дают сразу отказ. Скажите посоветуйте как поднять свой кредитный рейтинг. Я не в одном банке не могу взять кредит и купить себе какую то технику к примеру

Погасити кредити, або намагатися мати одночасно відкритих 1-2, не більше, і не допускати прострочок. Ті прострочки, що були, псуватимуть вам рейтинг ще довго, але якщо кредитне навантаження невисоке (сума відкритих кредитів невелика), нових прострочок не допускати, то місяць за місяцем рейтинг зростатиме.
Дуже часто звертатися теж не варто, кожне звернення може знов знижувати рейтинг, тож краще не частіше ніж раз на пару місяців пробувати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37329
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:23

Ну, мікрозайми всі це шарашкіні контори з кінськими відсотками, тому і дають, а для банку важлива гарна кредитна історія і низький ризик того, що ви прострочите платіж, тому потрібно погасити всі прострочки та деякий час не брати кредити.
Ross74
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Банк или МФО – где лучше брать кредит?
D2 » Сер 14 кві, 2021 10:19
2 14701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 14:50
s_sergey07
Выиграл суд в МФО = кредита нет ?
dushka_roman_vl » Вів 02 бер, 2021 19:41
1 14710
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 бер, 2021 14:08
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.