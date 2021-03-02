|
|
|
Микрозайм дает а банк нет
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 24 гру, 2024 00:16
У меня вопрос , кредитный рейтинг 273, всего 32 кредита , задолженностей нет и 7 просрочек .
Суть такая , мне такие МФО как швидкогроши,смартивей дают деньги без вопросов могу сразу в пяти МФО взять. А банки не дают сразу отказ. Скажите посоветуйте как поднять свой кредитный рейтинг. Я не в одном банке не могу взять кредит и купить себе какую то технику к примеру
-
dhsshshsh
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 00:27
dhsshshsh написав:У меня вопрос , кредитный рейтинг 273, всего 32 кредита , задолженностей нет и 7 просрочек .
Суть такая , мне такие МФО как швидкогроши,смартивей дают деньги без вопросов могу сразу в пяти МФО взять. А банки не дают сразу отказ. Скажите посоветуйте как поднять свой кредитный рейтинг. Я не в одном банке не могу взять кредит и купить себе какую то технику к примеру
Погасити кредити, або намагатися мати одночасно відкритих 1-2, не більше, і не допускати прострочок. Ті прострочки, що були, псуватимуть вам рейтинг ще довго, але якщо кредитне навантаження невисоке (сума відкритих кредитів невелика), нових прострочок не допускати, то місяць за місяцем рейтинг зростатиме.
Дуже часто звертатися теж не варто, кожне звернення може знов знижувати рейтинг, тож краще не частіше ніж раз на пару місяців пробувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37329
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8295 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 11 лют, 2026 16:23
Ну, мікрозайми всі це шарашкіні контори з кінськими відсотками, тому і дають, а для банку важлива гарна кредитна історія і низький ризик того, що ви прострочите платіж, тому потрібно погасити всі прострочки та деякий час не брати кредити.
-
Ross74
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 03.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|14701
|
|
|1
|14710
|
Сер 10 бер, 2021 14:08
cohan
|