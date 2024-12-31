З прийдешнім Новим роком!

Хочу побажати в Новому році🎄, щоб кожен отримав що заслуговує.
Нашим втомленим бійцям - демобілізації та відпочинку, героям в полоні - омріяної свободи, людям в окупації - вільного життя та звільнення від москалів, тим хто втратив рідних - душевного спокою та ментального здоров'я.
Українському народу - перемоги, відродження та процвітання,
москалям - знищення та глибшого болота, аби ніколи не вилізли звідти
А всім корупціонерам в нашій державі - пекла🔥!
А Вам, наші ерудовані та унікальні форумчани💕, нехай Новий рік принесе мир, спокій та достаток. Бажаю успіхів у всіх починаннях, фінансової стабільності та реалізації Ваших мрій.
Нехай кожен з Вас відчує впевненість у завтрашньому дні та щоб фінансові справи були успішними, а доходи стабільними.
А головне, ніколи не втрачайте віри!!!
Я ось щиро вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі і побудуємо краще майбутнє для нашої країни🌟.
Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
Усіх з прийдешнім 2025 роком🎅!