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Додано: Вів 31 гру, 2024 19:27 З прийдешнім Новим роком! Шановні форумчани!



Хочу побажати в Новому році🎄, щоб кожен отримав що заслуговує.



Нашим втомленим бійцям - демобілізації та відпочинку, героям в полоні - омріяної свободи, людям в окупації - вільного життя та звільнення від москалів, тим хто втратив рідних - душевного спокою та ментального здоров'я.



Українському народу - перемоги, відродження та процвітання,

москалям - знищення та глибшого болота, аби ніколи не вилізли звідти

А всім корупціонерам в нашій державі - пекла🔥!



А Вам, наші ерудовані та унікальні форумчани💕, нехай Новий рік принесе мир, спокій та достаток. Бажаю успіхів у всіх починаннях, фінансової стабільності та реалізації Ваших мрій.

Нехай кожен з Вас відчує впевненість у завтрашньому дні та щоб фінансові справи були успішними, а доходи стабільними.



А головне, ніколи не втрачайте віри!!!



Я ось щиро вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі і побудуємо краще майбутнє для нашої країни🌟.



Слава Україні! Слава ЗСУ!!!



Усіх з прийдешнім 2025 роком🎅!



Хочу побажати в Новому році🎄, щоб кожен отримав що заслуговує.Нашим втомленим бійцям - демобілізації та відпочинку, героям в полоні - омріяної свободи, людям в окупації - вільного життя та звільнення від москалів, тим хто втратив рідних - душевного спокою та ментального здоров'я.Українському народу - перемоги, відродження та процвітання,москалям - знищення та глибшого болота, аби ніколи не вилізли звідтиА всім корупціонерам в нашій державі - пекла🔥!А Вам, наші ерудовані та унікальні форумчани💕, нехай Новий рік принесе мир, спокій та достаток. Бажаю успіхів у всіх починаннях, фінансової стабільності та реалізації Ваших мрій.Нехай кожен з Вас відчує впевненість у завтрашньому дні та щоб фінансові справи були успішними, а доходи стабільними.Я ось щиро вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі і побудуємо краще майбутнє для нашої країни🌟.Усіх з прийдешнім 2025 роком🎅! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4734 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1047 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 19:31

.... Wirująświatła

Повідомлень: 26769 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2421 раз. Подякували: 3400 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 19:33 , але мавпочка мила))) 2025-й – рік Змії, але мавпочка мила))) Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4734 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1047 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 19:49 Ірина_ написав: 2025-й – рік Змії , але мавпочка мила))) 2025-й – рік Змії, але мавпочка мила)))

Так. Мій рік. Він буде переможним.

Дякую, Ірино.



Флайман, пішли опівночі на Майдан. Там буде весело. Нічого особистого, мені просто треба «некрасіва подруга» 😅 Так. Мій рік. Він буде переможним.Дякую, Ірино.Флайман, пішли опівночі на Майдан. Там буде весело. Нічого особистого, мені просто треба «некрасіва подруга» 😅 Hotab Повідомлень: 13959 З нами з: 15.02.09 Подякував: 373 раз. Подякували: 2304 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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