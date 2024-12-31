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З прийдешнім Новим роком!

З прийдешнім Новим роком!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:27

З прийдешнім Новим роком!

Шановні форумчани!

Хочу побажати в Новому році🎄, щоб кожен отримав що заслуговує.

Нашим втомленим бійцям - демобілізації та відпочинку, героям в полоні - омріяної свободи, людям в окупації - вільного життя та звільнення від москалів, тим хто втратив рідних - душевного спокою та ментального здоров'я.

Українському народу - перемоги, відродження та процвітання,
москалям - знищення та глибшого болота, аби ніколи не вилізли звідти :twisted:
А всім корупціонерам в нашій державі - пекла🔥!

А Вам, наші ерудовані та унікальні форумчани💕, нехай Новий рік принесе мир, спокій та достаток. Бажаю успіхів у всіх починаннях, фінансової стабільності та реалізації Ваших мрій.
Нехай кожен з Вас відчує впевненість у завтрашньому дні та щоб фінансові справи були успішними, а доходи стабільними.

А головне, ніколи не втрачайте віри!!!

Я ось щиро вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі і побудуємо краще майбутнє для нашої країни🌟.

Слава Україні! Слава ЗСУ!!!

Усіх з прийдешнім 2025 роком🎅!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:31

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....
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:33

2025-й – рік Змії :mrgreen:, але мавпочка мила)))
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:49

  Ірина_ написав:2025-й – рік Змії :mrgreen:, але мавпочка мила)))

Так. Мій рік. Він буде переможним.
Дякую, Ірино.

Флайман, пішли опівночі на Майдан. Там буде весело. Нічого особистого, мені просто треба «некрасіва подруга» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:12

  Hotab написав:мені просто треба «некрасіва подруга»

наконец-то, они тебя с лета ждут
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:21

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це був тяжкий рік, наступний точно краще Зображення
fox767676
 
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