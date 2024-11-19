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ТОП-5 островів у Європі,
де можна погрітися взимку

ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:54

ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку

Пропонуємо до обговорення:
Більшість популярних туристичних напрямків, де тепло взимку, знаходяться далеко за межами Європи. Утім, якщо не хочеться проводити в дорозі надто багато часу, в європейській частині світу все ж таки можна знайти кілька точок із температурами близько 20 градусів тепла.

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ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:54

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