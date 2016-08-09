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У яких регіонах ЄС люди
найбільше схильні до ризику...

У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:58

У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році 16,2% населення ЄС — або близько 71,7 мільйона людей — перебували під загрозою бідності. Рівень ризику бідності базується на національних порогах бідності, а на карті представлено ризик бідності на регіональному рівні з використанням  номенклатури територіальних одиниць для статистики.

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У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику бідності (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:58

самая низкая средняя зп в болгарии , чуть больше 1000 евро
а у нас получается в 2-3 раза ниже средняя зарплата, чем у самой "нищей" страны европы...
хоть где то мы первые
stokoz
 
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