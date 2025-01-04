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Вічний електрочайник
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:11
Нещодавно згоріли контакти в реле Strix чайника Тефаль. Я реле замінив на інше. Але то довго і непросто. Кожне таке реле має ресурс включень і виключень під навантаженням. Той стрікс має декілька десятків тисяч орієнтовно.
Для збільшення ресурсу пропоную вмикати і вимикати чайник штепселем в розетку. Розетку легше поміняти, ніж реле в чайнику
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boroda
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:17
З мінусів:
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* спалахне;
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Bobua
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:00
Я думаю предложение было не удалить реле из чайника, а внимательно наблюдая за закипанием, стремглав бежать и выдергивать вилку из розетки, что бы не изнашивать реле выключением. При соблюдении этого чайник проработает дольше.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:30
Господар Вельзевула написав:
Я думаю предложение было не удалить реле из чайника, а внимательно наблюдая за закипанием, стремглав бежать и выдергивать вилку из розетки, что бы не изнашивать реле выключением. При соблюдении этого чайник проработает дольше.
Звичайно. Стрікси дороги відносно то я поставив інше китайське реле TM-XH-1. Але його треба купляти в парі з контактами підставки, бо вони не сумісні зі Стріксом.
Принаймні вмикати можна вручну. Наливаємо воду, вмикаємо кнопку, потім штепсель у розетку. А вимикати - як повезе. Якщо є час, то можна витягти з розетки при наближення закипання.
Ще одне. Бажано мати термоси і залишок води в чайнику наливати в термоси. Або заповнити термос повний, щоб зменшити кількість циклів роботи чайника.
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boroda
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:34
Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
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anduzenko
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:46
anduzenko написав:
Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
Газу немає. В чайнику зручніше.
Ймовірно я ще пару раз вмикав чайник без води. Це його й добило.
Також не користувався термосами, а грів 1 чашку води кожну годину, що пришвидшило знос контактів.
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boroda
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:05
boroda написав: anduzenko написав:
Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
Газу немає. В чайнику зручніше.
Ймовірно я ще пару раз вмикав чайник без води. Це його й добило.
Також не користувався термосами, а грів 1 чашку води кожну годину, що пришвидшило знос контактів.
Причём здесь газ? Речь идёт о будке охранника или человеческом жилье с кухней?
Ну тогда понятно. Чайник используется в качестве батареи отопления.
Востаннє редагувалось anduzenko
в Суб 04 січ, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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anduzenko
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:20
Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.
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BIGor
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:27
BIGor написав:
Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.
Я спалив штук 10 кип'ятильників, забував вимкнути.
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boroda
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:18
BIGor написав:
Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.
О.
Це ідея.
Хоча з електрочайником таки простіше -- можна взагалі будь-яку муть заливати.
У книзі “Дім дивних дітей” - Ренсом Ріггз, був мерзенний вимір.
І річка-смердючка (всі стоки туди зливали...) І звідти ж брали воду для пиття... Її, щоправда відстоювали у відрах... Але головна хитрість була, мабуть, в електрочайниках...
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Bobua
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