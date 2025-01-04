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Вічний електрочайник

Вічний електрочайник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:11

Вічний електрочайник

Нещодавно згоріли контакти в реле Strix чайника Тефаль. Я реле замінив на інше. Але то довго і непросто. Кожне таке реле має ресурс включень і виключень під навантаженням. Той стрікс має декілька десятків тисяч орієнтовно.

Для збільшення ресурсу пропоную вмикати і вимикати чайник штепселем в розетку. Розетку легше поміняти, ніж реле в чайнику
boroda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:17

Re: Вічний електрочайник

З мінусів:
* википить;
* спалахне;
* спалить квартиру...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 00:00

Я думаю предложение было не удалить реле из чайника, а внимательно наблюдая за закипанием, стремглав бежать и выдергивать вилку из розетки, что бы не изнашивать реле выключением. При соблюдении этого чайник проработает дольше.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:30

  Господар Вельзевула написав:Я думаю предложение было не удалить реле из чайника, а внимательно наблюдая за закипанием, стремглав бежать и выдергивать вилку из розетки, что бы не изнашивать реле выключением. При соблюдении этого чайник проработает дольше.

Звичайно. Стрікси дороги відносно то я поставив інше китайське реле TM-XH-1. Але його треба купляти в парі з контактами підставки, бо вони не сумісні зі Стріксом.

Принаймні вмикати можна вручну. Наливаємо воду, вмикаємо кнопку, потім штепсель у розетку. А вимикати - як повезе. Якщо є час, то можна витягти з розетки при наближення закипання.

Ще одне. Бажано мати термоси і залишок води в чайнику наливати в термоси. Або заповнити термос повний, щоб зменшити кількість циклів роботи чайника.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:34

Re: Вічний електрочайник

Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:46

  anduzenko написав:Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
Газу немає. В чайнику зручніше.

Ймовірно я ще пару раз вмикав чайник без води. Це його й добило.

Також не користувався термосами, а грів 1 чашку води кожну годину, що пришвидшило знос контактів.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:05

  boroda написав:
  anduzenko написав:Почему бы просто не кипятить воду в кастрюле? Она и дешевле, чем чайник
Газу немає. В чайнику зручніше.

Ймовірно я ще пару раз вмикав чайник без води. Це його й добило.

Також не користувався термосами, а грів 1 чашку води кожну годину, що пришвидшило знос контактів.

Причём здесь газ? Речь идёт о будке охранника или человеческом жилье с кухней?
Ну тогда понятно. Чайник используется в качестве батареи отопления.
Востаннє редагувалось anduzenko в Суб 04 січ, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:20

Re: Вічний електрочайник

Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:27

  BIGor написав:Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.
Я спалив штук 10 кип'ятильників, забував вимкнути.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:18

  BIGor написав:Використовувати кипятильник (можна купити на базарі) і якусь ємність. З мінусів - треба слідкувати за закипанням і має бути фільтрована вода.


О.
Це ідея.

Хоча з електрочайником таки простіше -- можна взагалі будь-яку муть заливати.

У книзі “Дім дивних дітей” - Ренсом Ріггз, був мерзенний вимір.
І річка-смердючка (всі стоки туди зливали...) І звідти ж брали воду для пиття... Її, щоправда відстоювали у відрах... Але головна хитрість була, мабуть, в електрочайниках...
Bobua
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