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iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:44
Пропонуємо до обговорення:
В iOS 18 з’явився новий функціонал «Розширений візуальний пошук» («Enhanced Visual Search») у додатку «Фотографії», який автоматично передає дані про зображення на сервери Apple.
Дивися повний текст iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція iOS 18 викликала занепокоєння щодо приватності
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:45
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