Покажіть всім успіхи ваших бізнесів. Бо ви заслуговуєте на визнання. На премії FinAwards 2025! Ми вже готові відзначити ваші цьогорічні досягнення та вручити престижну премію FinAwards. Заповнюйте заявку на участь в одній чи кількох номінаціях.
Наприклад ⬇️ Народний банк Найдешевший кредит МФО Найкращий продукт страхової компанії Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку Найкращий канал про фінанси
Та ще понад 30 номінацій. Заявки приймаємо до 15 січня 2025 року.
❗️Участь у премії безоплатна.
Хто може стати номінантом?
Банки, МФО, фінтех-компанії, страхові компанії та бізнеси, що якісно змінюють сферу фінансових послуг, їхні топменеджери.
Також другий рік поспіль відзначимо інфлюенсерів і блогерів, чий контент підвищує фінансову та інвестиційну грамотність українців.
Принесли апдейт щодо цьогорічної премії FinAwards 2025
➡️ Ми завершили прийом заявок і наразі їх опрацьовуємо. Уже відомі перші учасники. У номінації «Провідні технології та інновації» цьогоріч позмагаються такі сервіси відомих компаній: FIREkit, NovaPay, city24, PayForce, RozetkaPay, Portmone та інші.
Підписуйтесь на соцмережі «Мінфіну» та Finance.ua, де ми будемо оголошувати списки номінантів. А вже 19 лютого відкриємо голосування
Чи мали ви досвід користування криптообмінниками? За якими критеріями обирали сервіс та чи можете його рекомендувати? На FinAwards 2025 визначимо «Найкращий сервіс криптообміну». Тож запрошуємо долучитись до голосування, що стартує 19 лютого.
🏆Цьогоріч на FinAwards буде 150+ номінантів, 36+ номінацій, 102+ нагороди. Ви зможете обрати найкращі банки, МФО, страхові, фінансові продукти, інфлюенсерів тощо.
Друзі, ми готові представити номінантів у категорії “Найкращий Telegram-канал про фінанси” на премії FinAwards 2025! Ці канали допоможуть вам розібратися у фінансових питаннях та отримати корисні знання.
✨ Ось цьогорічні номінанти:
✔️ Бізніч | Фінанси | Інвестиції: популярний канал, який розповідає про фінанси, економіку та інвестиції. ✔️ Балади Лицаря (IPlan): канал, що висвітлює ризики, податки та інші фінансові аспекти. ✔️ Інвестор24: спеціалізований Telegram-канал про інвестиції.
Це унікальна можливість визнавати та відзначати кращих представників фінансової галузі.
Банкіри, фінансисти, блогери та лідери думок — час віддати належне тим, хто змінює та покращує користувацький досвід банківськими, страховими, фінтех та мікрофінансовими послугами! Ваш голос має значення.
Сервіс, який ми прагнемо отримувати, має бути бездоганним: швидким, чуйним і, звісно ж, уважним до наших потреб! Це той випадок, коли ви телефонуєте в службу підтримки, і вас не просто чують, а приємно здивують. Справжній сервіс – це коли ваш консультант згадує ваше ім’я і намагається допомогти, а не просто говорить, що «ваш дзвінок дуже важливий для нас»! 🙄
Тож разом покажемо, яким сервісом ми хочемо послуговуватися!
Давайте визначимо компанії, які надають найкращий клієнтський сервіс, який може стати прикладом для наслідування 💪
Голосування за номінантів премії FinAwards 2025 завершено, і невдовзі буде урочисте оголошення переможців. Запрошуємо вас на церемонію нагородження, щоб разом відсвяткувати досягнення й успіхи фінансової індустрії.
👉 Чому варто відвідати подію офлайн? Бо це можливість почути досвід лідерів галузі, занотувати собі дієві поради та завести корисні знайомства.