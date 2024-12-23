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Finance.ua: Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки...
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Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Чет 16 січ, 2025 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Детально розповідаємо про те, яке покарання чекає на автомобілістів за порушення того чи іншого правила
ДТП на дорогах, на жаль, явище досить розповсюджене. Може трапитися за абсолютно різних причин — від непристебнутого паска безпеки до користування мобільним телефоном, або нетверезого водіння. Як наслідок, через усе це можна нарватися на штраф, розмір якого іноді сягає кількох тисяч або навіть десятків тисяч євро. Finance.ua розповість, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі.
Дивися повний текст Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки та за що
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Додано: Чет 16 січ, 2025 12:02
Испанцы жесткие
мастурбація за кермом — штраф 200 євро і 6 штрафних пунктів в історію водія.
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