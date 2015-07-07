Ордена ВОВ
Красной Звезды 1 и 2 степени
Отечественной Войны 1 и 2 степени
За боевые заслуги все в идеальном сосотоянии+ книжка
|
|
|
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 16 січ, 2025 16:06
Помогите оцегить
Ордена ВОВ
Красной Звезды 1 и 2 степени
Отечественной Войны 1 и 2 степени
За боевые заслуги все в идеальном сосотоянии+ книжка
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev
|