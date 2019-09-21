RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:13

Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:31

"У соцмережах з’явилися скріншоти нібито з OLX, де дніпряни масово “обмінюють” квартири через страх перед наступом російських військ. У таких публікаціях зазначається, що мешканці міста начебто готові доплачувати за переїзд до Львова навіть машиною чи свинею.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, ці оголошення – підробка. В оригіналі, який знайшли фактчекери StopFake, йшлося лише про оренду житла, без згадок про продаж або “терміновий обмін”.

Російські пропагандисти використовують подібні фейки, щоб сіяти паніку серед українців. Експерти закликають перевіряти джерела інформації та шукати оригінали публікацій, аби не піддаватися на маніпуляції ворога."

https://dp.reporter.ua/articles/masovijj-prodazh-kvartir-u-dnipri-fejjk-chi-realnist
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:37

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Так хотілось купити видову в Дніпрі за 57куе, що почав розповсюджувати фейки 😅
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:21

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
