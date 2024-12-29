Спеціалісти OLX Робота проаналізували, які зарплати отримають різні категорії населення.
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Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 11:36
Скільки роботодавці готові платити студентам,...
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Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті
Додано: Суб 18 січ, 2025 11:36
Непонятно это за сколько часов, за 8 или за 12?. Вы уберите там где за 12 и будет совсем другая сумма.
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