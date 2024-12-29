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Скільки роботодавці готові
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Скільки роботодавці готові платити студентам,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 11:36

Скільки роботодавці готові платити студентам,...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалісти OLX Робота проаналізували, які зарплати отримають різні категорії населення.

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Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 11:36

Непонятно это за сколько часов, за 8 или за 12?. Вы уберите там где за 12 и будет совсем другая сумма.
alex7k
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