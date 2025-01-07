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Реєстри Мін’юсту повністю
відновили роботу після кібератаки

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:56

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки

Пропонуємо до обговорення:
Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати.

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Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:56

Шановні читачі, які незручності Ви відчули через збій у роботі реєстрів?
На Вашу думку, чи справді будуть впроваджені нові технології в майбутньому для підвищення безпеки?
Та які наслідки будуть для винних і чи кажуть нам всю правду?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:58

Re: Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кіберат

Ірина_ написав:Шановні читачі, які незручності Ви відчули через збій у роботі реєстрів?
На Вашу думку, чи справді будуть впроваджені нові технології в майбутньому для підвищення безпеки?
Та які наслідки будуть для винних і чи кажуть нам всю правду?

Поки що впровадили заборону розголошення про кібератаки замість підвищення безпеки
Faceless
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