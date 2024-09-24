Експерти видання Daily Mail вибрали 12 чудових міст Європи, до яких можна просто, швидко і бюджетно дістатися з аеропорту.
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ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка)
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Додано: Вів 21 січ, 2025 00:56
ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька...
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Дивися повний текст
ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка)
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