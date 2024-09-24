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ТОП-10 міст Європи, які мають
аеропорти всього за кілька...

ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:56

ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти видання Daily Mail вибрали 12 чудових міст Європи, до яких можна просто, швидко і бюджетно дістатися з аеропорту.

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ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка)
R2
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Ейндховен, Нідерланди
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