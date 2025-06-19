Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50
Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
Додано: Сер 18 чер, 2025 12:58
Схоже, що ніхто...
Додано: Чет 19 чер, 2025 05:18
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Не підтримую порушення закону, тому не розумію, чому до 5 червня не пройдено ВЛК? 😅
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:09
Формальні?
Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔
А як ще могло бути?
ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔
Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...
Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...
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