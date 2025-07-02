Hotab написав:hxbbgaf Бо абирвалг не підтвердив непридатність до 5 червня. Теорія розбитих вікон в дії.
По-перше, звідки ти взяв, що я щось не підтвердив, що мав підтвердити, по друге, 100 разів казалось, тут тема не про мене, а про силовиків. Накрайняк, про тих, хто давав присягу і наплював на неї (серед таких якраз дуже багато діючих та колишніх силовиків). По-третє, щоб такі теорії не діяли, існує купа відповідних органів, яких навіть більше, ніж треба.
Згідно з даними, опублікованими народним депутатом Галиною Третьяковою, кількість військових пенсіонерів віком до 60 років складає 177 181 особу. З них 156 тисяч не працюють та не перебувають на військовій службі.
Журналісти знайшли у екскерівника Броварського ТЦК елітну нерухомість та автопарк на $1 млн https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/1/7519643/ І справа не тільки в хабарництві, а і в тому, що взяли на посаду кримінального злочинця, який обвинувачується в пограбуваннях у складі банди, а тут ще й:
З січня 2025 року очолює відділ військового ЛІДЕРСТВА Генерального штабу ЗСУ.
hxbbgaf А хто в цьому винен, в такій політиці, що навчених: силовиків, охоронців, спортсменів, мисливців не задіюють при військовому стані, а ще й за те, що їх задарма навчили і добру зарплату платили, продовжують утримувати постійно зростаючими спец.пенсіями?
Visky написав:hxbbgaf А хто в цьому винен, в такій політиці, що навчених: силовиків, охоронців, спортсменів, мисливців не задіюють при військовому стані, а ще й за те, що їх задарма навчили і добру зарплату платили, продовжують утримувати постійно зростаючими спец.пенсіями?
Влада, напевно, хто ж ще, не я ж можу взяти їх і відправити. Готуйте законопроекти, подавайте і голосуйте - у вас більшість. Але ж ні..
Українська модель OnlyFans, яка сплатила 40 млн грн податків, ініціювала петицію про декриміналізацію контенту для дорослих. Її підтримав Гетманцев https://dev.ua/news/petytsiia-pro-dekry ... 1751281905 Гетьмацов навіть вже підтримав, бо людина заплатила 40 млн. податків і тепер проти неї порушена кримінальна справа, як завжди пропонували порішати..
Хоча, вважаю, що треба декриміналізувати всі кришувальні статті, як це відбулось у цивілізованому світі, і це розвантажить поліцію удвічі і її можна буде скоротити, всю цю діяльність оподаткувати, а зайвих силовиків відправити на фронт!