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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:59

Законопроект №13423: Небезпечна ініціатива для оборонного сектору
Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.

https://www.facebook.com/eskharkiv/post ... 043144629/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:54

В Харкові ресторанний бум.
https://dumka.media/ukr/suspilstvo/1751 ... rchuvannya
Це, звичайно, добре, але ж, напевно, не тоді, коли ворог в 40 км, має всі засоби ураження, до того ж, ворог, якого хлопці на фронті стримують титанічними зусиллями. Приблизно зрозуміло, хто ходить по тих рестораціях - переважно оті категорії, про які я пишу в цій темі і які мали бути мобілізовані першими.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 00:28

Навіть у 2-у світову, скільки накоїли нквдисти, але навіть тоді, я чув, що половина поліцейських була відправлена на фронт, а їх замінювали жінки та непридатні. Ото є програма речдок про злочини, там розповідали якось.
А Зєля толком не відреагував на петицію щодо мобілізації поліцейських - дав якусь відписку, хоча підтримка петиції була шалена. Вони навчені, здорові, давали присягу, більшість, навіть двічі, і коли служили в армії, і коли пішли в менти, присягались захищати народ!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 02:24

hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:02

  Hotab написав:hxbbgaf

Ну. ми ж хочемо виграти війну?


І що для цього робите? Де висновок ВЛК?

В Дубровніку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:04

  Visky написав:hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?

Не знаю. Але ж по Конституції вони теж повинні, ще й самі присягались. Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння у відповідь на намагання відправити їх виконувати свій обов'язок, то народ це так зачепить. що він сам з ними розбереться (народ на них злий вже давно, навіть не десятиріччя, сторіччя і не одне їх діяльність у нас була спрямована не на захист народу як на Заході, а на знущання з нього), і вони це прекрасно розуміють, тому більшість на це не піде і до того не дійде.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:09

Он Третьякова, здається, розповідала, із силових пенсіонерів 43-60 в ЗСУ тільки кожен 40-й, ще й 85% не працює і дофіга отримує гігантські спецпенсії. Так має бути під час екзистенціальної війни?
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