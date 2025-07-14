Додано: Нед 13 лип, 2025 13:15

А ментів все більше і більше, замість того, щоб скорочувати їх і відправляти на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Жодного базарчику не можна знайти, всіх бабів почали ганяти, як озвіріли. На овочевому ринку одні ролети залишились, всіх інших розігнали (в ролетах одразу всі ціни в космос), біля Еко теж базарчик розігнали..

Може, час перетряхати власників ринків та різних земельних ділянок під торгівлю. Торгівці платять гроші за "оренду" до кишень або всіх депутатів усіляких міськрад за останні 50 років та їхніх родичів, які захопили ці земельні ділянки, або ментам чи кримінальним елементам до кишень.. З цим мирились у мирний час (як вони в київзраді при черновецькому, найбільш кричуще, а взагалі, у всі часи, тільки тим і займались, що пакетами самі собі виділяли земельні ділянки), але ж зараз гинуть люди, гинуть за те, щоб ми жили в незалежній, вільній, справедливій країні, тому можна було б скасувати всі рішення корупційних рад про віддання ринків всім хапугам, створити спеціальний фонд, куди платили б усі торгівці з вулиць, палаток, ролетів, кіосків, магазинчиків і т.д., щоб це були підйомні гроші і нехай воно іде на дрони, а не мордастим покидькам! А прибиранням і обслуговуванням ринків нехай займаються самі торговці - це невеликі гроші і вони це зроблять, хапуга для цього непотрібен!

Бо дійшло до того, що все ледь жевріє, люди тікають, а оренда за місця хапугам злітає до космосу, через що ціни на продукти вже перевищують деякі європейські, а при нинішніх пенсіях (не спецпенсіях) це вже часто голод для пенсіонерів.