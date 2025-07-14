які вона тримала для сплати податків
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 08 лип, 2025 21:22
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
Додано: Вів 08 лип, 2025 23:05
Додано: Сер 09 лип, 2025 00:08
якщо підуть на силове протистояння з ким? і хто закон має прийняти? ті ж самі що прийняли закон що силовиків треба бронювати і пенсії розраховувати для них в особливому порядку?
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:02
З тими силами, які мають зрозуміти, що це все треба змінювати, і прийняти рішення, та з народом, який це підтримає.
Влада має прийняти, хто ж ще. Так ми дійдемо до того, що масло масляне. Хоча і воно вже давно пальмове.
Додано: Нед 13 лип, 2025 12:53
Пропонують збільшити чисельність СБУ на 10 тис. осіб. А може, не збільшувати, а взяти із тих силовиків, які не приймають взагалі ніякої участі у війні? Та і взагалі, велике питання, чи треба збільшувати, є підозра, що реальну роботу там забезпечує невеликий відсоток від всієї кількості - як повсюди.
Додано: Нед 13 лип, 2025 13:15
А ментів все більше і більше, замість того, щоб скорочувати їх і відправляти на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Жодного базарчику не можна знайти, всіх бабів почали ганяти, як озвіріли. На овочевому ринку одні ролети залишились, всіх інших розігнали (в ролетах одразу всі ціни в космос), біля Еко теж базарчик розігнали..
Може, час перетряхати власників ринків та різних земельних ділянок під торгівлю. Торгівці платять гроші за "оренду" до кишень або всіх депутатів усіляких міськрад за останні 50 років та їхніх родичів, які захопили ці земельні ділянки, або ментам чи кримінальним елементам до кишень.. З цим мирились у мирний час (як вони в київзраді при черновецькому, найбільш кричуще, а взагалі, у всі часи, тільки тим і займались, що пакетами самі собі виділяли земельні ділянки), але ж зараз гинуть люди, гинуть за те, щоб ми жили в незалежній, вільній, справедливій країні, тому можна було б скасувати всі рішення корупційних рад про віддання ринків всім хапугам, створити спеціальний фонд, куди платили б усі торгівці з вулиць, палаток, ролетів, кіосків, магазинчиків і т.д., щоб це були підйомні гроші і нехай воно іде на дрони, а не мордастим покидькам! А прибиранням і обслуговуванням ринків нехай займаються самі торговці - це невеликі гроші і вони це зроблять, хапуга для цього непотрібен!
Бо дійшло до того, що все ледь жевріє, люди тікають, а оренда за місця хапугам злітає до космосу, через що ціни на продукти вже перевищують деякі європейські, а при нинішніх пенсіях (не спецпенсіях) це вже часто голод для пенсіонерів.
Додано: Нед 13 лип, 2025 13:24
hxbbgaf
Абирвалг коли стояв на базарі , то продавав дешево все? Пенсіонерам було доступно?
Додано: Нед 13 лип, 2025 14:09
Оренда у всіх цінах. Тому і виходить дорого. Ну, там не дуже велика оренда ще була, а от, де продають продукти, там оренда космічна! Бо в нас завжди ці хапуги наживаються на найбідніших і на найнеобхіднішому.
Додано: Нед 13 лип, 2025 14:13
Цікаво про сільгосп. ярмарки (оті що кожен день тижня на якихось вулицях), колись казали, вони мають бути безкоштовними для сільгоспвиробників, а люди кажуть, там плата мінімум 900 гривен за день! В підсумку, там стоять одні й ті ж торгівці, які замість молочки продають пальму, і т.д.
Геть феодалізм!
Додано: Пон 14 лип, 2025 11:56
От як біля метро Дарниця вже років 25 так точно відбувалося, в 2000-х та першій половині 2010-х, далі точно не знаю, в переході платили ментам, на виході на шляху до Дитячого світу в ролетах платили Шкафу із сусідніх магазинів, далі ще якомусь покидьку, далі - ще одному, далі - тому, що володів магазином Ірина, і його рекетирській шістсці з 90-х Віталіку.. Вони всі в свою чергу - чинушам, ментам, СБУ - всім, кому не лінь, але це не страхувало самих торговців від наїзду тих самих ментів, прийти взяти товар безкоштовно звична справа, взяти матрац, поспати, мусорський покидьок робить ремонт, через кілька днів принести роздерти і вимагати гроші назад - звична справа, якщо у мусорського покидька народжувалась дитина, він приходив і безкоштовно брав які завгодно іграшки, прийти стати і торгувати на місці, за яке заплачено, тицяючи корочку СБУ, звична справа, прийти потягти людей у відділок спеціально на Новий рік - теж звична справа... Напевно, змінилось небагато, продовжують платити, по-моєму, і зараз, якщо стоять, і ролети скидуються купою грошей до сусідніх магазинів, тільки що Шкафа давно вбили, іншого покидька теж нібито вбили на полюванні, магазин Ірина залишився на дружину хазяїна, яка не знає, що з ним робити, і хоче комусь втюхати за якісь шалені гроші, Віталік спився, все програв в казино, де йому навіть дарувати машину (це ж скільки треб було програти), і помер..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|