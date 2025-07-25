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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:18

Он ворог знову просувається на Сумщині, зі зведень діп стейт. А що там було з укріпленнями? Чи не тому, що будував їх бозна хто, а офіцери, інженерні війська, які мали цим займатися, крутять гудзики і чекають воса один в один чи ще чогось, або в 43 роки вже дрімучі пенсіонери..

І молоді відставники, які роздеребанили, рознесли, роздали ворогу, знищили зброю, повзривали всі склади зі зброєю перед війною чи дозволили кацапам це зробити, а тепер, звісно, що не хочуть змивати кров'ю провину перед народом і часто плюють на присягу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 23:49

  hxbbgaf написав:Так що unicdima знову набрехав. Недобре це...

купи калькулятор.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:48

Те, що зараз відбувається в НАБУ, це вже за межею добра і зла, при цьому ще й прикриватись війною! А навіщо тоді взагалі ця вся купа органів, якщо їх підминає під себе генпрокурор? Закономірне питання... В своїй корупційній диктатурі і дерибані дійшли до абсурду.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:43

Таке враження, що ця влада вже відкрито вирішила знущатись із народу всіма способами - відкрито ставить корупцію вище навіть західної допомоги, яку ставить під загрозу, навіщось хапає на вулицях хворих людей і визнає придатними, коли офіцери, силовики, відставники, охоронці і т.д. в більшості не воюють, ціни всі взвинтили подекуди вище ніж у Європі, дійшли вже до того, що менти знов почали ганяти бабів на базарах, пінати їх ящики із окропом і т.д., он біля Еко на Троєщині на Червоної Калини 17 все життя був базарчик, куди люди привозили свої овочі чи полуницю, чи кріп із сусіднього села і продавали - розігнали! Навіщо? Навіть у 2-гу світову люди продавали, що вдалось виростити, зараз ніде, все контролює ця чорна орда, мінімум 90% якої заброньовано, воювати яке не думає, вся задача знущатись із людей!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:27

Черговий інститут-переінститут і центр-перецентр. Інститут трансформації північної Євразії! Що це таке? І ось його директор зараз щось розповідає по телеку. Всі, мабуть. заброньовані..
Їх сотні! Навіщо?
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  #<1 ... 19202122
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