RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 22:30

  hxbbgaf написав:Корупційна вся система, якщо не воюють найбільш боєздатні, а хапають доходяг!

Вас не схопили, бо ви корупційний? Ви доходяга? Поясніть мені, бо не сходиться
Hotab
 
Повідомлень: 15914
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:04

Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 07:18

  hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...

Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀
Hotab
 
Повідомлень: 15914
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:48

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...

Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀

А чому не повинні, офіцери, вчились, здорові як бики.. Я не казав, що я не повинен, повістки не бачив.
Ось знову, директор центру стратегії та комунікацій... Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:04

hxbbgaf


що я не повинен, повістки не бачив.


Так і «бики» з директорами центрів не бачили?
Чому вони «гівно», а ви залишаєтесь в білому?
Hotab
 
Повідомлень: 15914
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:13

  Hotab написав:hxbbgaf


що я не повинен, повістки не бачив.


Так і «бики» з директорами центрів не бачили?
Чому вони «гівно», а ви залишаєтесь в білому?

То я і кажу, що треба вручити їм. Я ж не кажу, що іх треба бити, як зараз з отими доходягами роблять, яких хапають.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:32

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...

Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀

справедливості заради - там такі самі абирвалги
які підсуєтились назвати свої "рога та копита" пафосними назвами та замість шкарпеток торгувати настроями своєї аудиторії
https://www.youtube.com/shorts/TCQ8YrkVmP8



Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (663)
13.08.2025 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.