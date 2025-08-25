hxbbgaf написав:Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?
Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть... Мовчали, коли дійсно був напад, он в Криму чи на початку повномасштабного вторгнення, коли оті прикордонці поскладали зброю і поздавались, наплювавши на свою присягу і на свій устав, а тепер віддаємо за них реальних солдат, які знову підуть нас вбивати! Не ухилянт, ти де воюєш і чого чекаєш? Що доходяги, яких он ловлять і визнають придатними, за тебе здорового як бик мента будуть воювати, і переможуть сильнішу країну, що на нас напала? Не здається, що це утопія? І що для цього потрібно тільки мобілізовувати всі оті категорії, про які я пишу.
hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК https://t.me/our_odessa/90927 Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів. Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.
Що означає "просто так" і що може бути приводом дубасити лежачого вчетвером? Це кваліфікується, як перевищення повноважень, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та катування. Це якщо хоч частково правова держава. І що то там за тітушки? Хто вони такі? Он ще на першій сторінці відео зі Львова, людина стоїть показує документи, а мент ні з того, ні з сього починає його бити. То теж була ненормальна людина?
Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами Правоохоронці викрили незаконну схему сприяння виїзду чоловікам призовного віку за кордон під час воєнного стану задля уникнення мобілізації у Мар’їнському суді Донецької області. За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду.
У Мар’їнському суді Донецької області? При тому, що Мар’їнка 2 роки як окупована. При цьому всі суди з кожного окупованого міста існують і весь їхній штат числиться і отримує гігантськи зарплати? Під час війни... Це якесь божевілля.
hxbbgaf написав:Поліцейського з Ужгорода Івана Белецького усунули зі служби після того, як він передав ветерану відеодоказ приниження з боку військових ТЦК. На кадрах було зафіксовано, як представники територіального центру принижували ветерана з інвалідністю, ставили образливі запитання та навіть вдарили його. https://bukvy.org/na-zakarpatti-politse ... ilnyly.../ Сам Белецький пояснює, що передав запис, аби добитися публічного вибачення від ТЦК, проте після цього проти нього почалося службове розслідування. За словами колишнього правоохоронця, керівництво навмисно шукало приводи для його звільнення, а офіційною причиною стала «передача службової інформації стороннім особам». У поліції заявили, що рішення ухвалили через низку порушень з боку Белецького.
Це вже дно. Система гниє, очолює цю гниль влада, інакше таке одразу ж припинялось би. Від ментів ніхто нічого іншого не чекав, нормальних людей ця система одразу ж випльовує (у кращому випадку), але це демонструє позицію влади - залякувати населення, давати опричникам 21-го сторіччя всі права і ставити їх навіть вище за тих, хто ціною власного життя на фронті захищає всі ці тилові дупи, для яких війна як мати рідна.
По-перше, не підтверджуй горде звання мусора такими словами, навіть якщо це був "сцикун", такого казати не можна, він нікого не пограбував, не вбив, вся провина в тому, що дуже мнітельна по-російськи (не знаю, як це сказати по-українськи) людина, яка не може впоратись із страхами та інстинктом самозбереження, звичайно, це погано, але якби ти сам таке писав з фронту, може, ще хтось би зрозумів, але ж воювати ти не збираєшся.. Сам уподібнюєшся до кацапоботів, які про нас таке пишуть у каментах під різними відео, на яких самі вбивають людей, і т.д. (дуже нагадало). По-друге, ця версія викликає дуже великий сумнів, бо, як казав кучма, що, до речі, поздавав всю нашу зброю, через що зараз гинуть сотні тисяч людей, і ні за що не відповідає, це ж було вже. Точно таке я чув місяці 3 тому слово в слово, тільки, в іншому місці. До того ж, там, напевно, всередині сидить ТЦКшник, да і вискакувати на повній швидкості буде хіба що самогубця. Тим більше, що випадків все більше, он як з військового знущались, ти не коментуєш, і як 3 дні утримували когось і раптом він помер. На відео не раз бачили, як лупцюють людей.
hxbbgaf написав:І про мене ти як завжди облажався, бо я там був і УБД ще в 23 отримав. То розкажи за свій статус.
Що ж так швидко побував, черговий отримувач УБД, що приїжджає на пару днів потусити по ресторанах у Краматорську? Чули про таких ще у 14-му. По факти, зараз ментів навіть у Лють не можуть набрати, розсилають смски всім підряд навіть бабусям і дітям із закликом туди вступати.
