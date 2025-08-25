Додано: Пон 25 сер, 2025 12:53

unicdima



По-перше, не підтверджуй горде звання мусора такими словами, навіть якщо це був "сцикун", такого казати не можна, він нікого не пограбував, не вбив, вся провина в тому, що дуже мнітельна по-російськи (не знаю, як це сказати по-українськи) людина, яка не може впоратись із страхами та інстинктом самозбереження, звичайно, це погано, але якби ти сам таке писав з фронту, може, ще хтось би зрозумів, але ж воювати ти не збираєшся.. Сам уподібнюєшся до кацапоботів, які про нас таке пишуть у каментах під різними відео, на яких самі вбивають людей, і т.д. (дуже нагадало). По-друге, ця версія викликає дуже великий сумнів, бо, як казав кучма, що, до речі, поздавав всю нашу зброю, через що зараз гинуть сотні тисяч людей, і ні за що не відповідає, це ж було вже. Точно таке я чув місяці 3 тому слово в слово, тільки, в іншому місці. До того ж, там, напевно, всередині сидить ТЦКшник, да і вискакувати на повній швидкості буде хіба що самогубця.

Тим більше, що випадків все більше, он як з військового знущались, ти не коментуєш, і як 3 дні утримували когось і раптом він помер.

На відео не раз бачили, як лупцюють людей.