#<1 ... 26272829 Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:28 hxbbgaf написав: Vadim_ написав: hxbbgaf написав:

Це було до війни (хоча, можливо, таке відбувається і зараз, бо це непокаране зло), зараз цю програму вже не знімають, тільки старе повторюють, хоча зараз вона була б потрібна як ніколи, реально бувало, що допомогала людям, у яких вже немає сил боротись із всією нашою корупцією та безвихіддю. Думаю, не знімають зараз не через війну, а щоб залишити простий народ ще більш беззахистним!

Тобто наразі наріду стало краще?

Де я таке казав, просто уточнив факт.

Нема питань.

Нема питань. Потужно , зрявлада працює

Повідомлень: 3929 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:58 Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания!

Дружина полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна Марія, яка орендує великий маєток та автомобіль Mercedes-Benz G класу, відреагувала на розслідування hromadske щодо елітного майна родини.

Дружина полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна Марія, яка орендує великий маєток та автомобіль Mercedes-Benz G класу, відреагувала на розслідування hromadske щодо елітного майна родини. hxbbgaf Повідомлень: 22688 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:59 Заступник директора аналітичного центру Політика. Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...

Стратегічний експерт компанії соната...

Директор центру стратегії та комунікацій...

Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії, про Європу теж щось було, напевно, будуть вивчати і аналізувати кожен континент і кожну країну, а також кожну нашу область, в т.р. і окуповану.

Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Головний політолог центру об'єднана Україна. Великий патріот, за війну до останнього... Тільки здоровий молодий бик (як і більшість із них (чогось). і не воює.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали.

Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада!

