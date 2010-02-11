Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:15

$930 млрд может ожидать «трансформационный» сдвиг: Всемирный совет по золоту (WGC) намерен оцифровать металл, пишет CNBC.



На прошлой неделе WGC представил предложение по запуску токенов Pooled Gold Interest (PGI), обеспеченных физическими золотыми слитками, хранящимися в Лондоне. Их можно будет использовать для торговли слитками и в качестве залога.



По словам Майка Освина, глобального руководителя по рыночной структуре и инновациям в WGC, обращаемые PGI дадут участникам рынка юридически закрепленное право собственности на хранящееся в хранилищах золото и впервые позволят покупать доли в 400‑унцовых слитках.



«Это способ зайти на рынок и держать цифровое представление золота с полным юридическим правом и полной уверенностью, что золото там есть», — сказал он.



«Их можно использовать просто как инвестицию. Их можно использовать как залог. Мы считаем, что это увеличит участие в рынке благодаря новым сценариям использования», — сказал он CNBC в среду по телефону.



Спрос на золото уже резко вырос в этом году: волатильность на рынках, рост геополитической напряженности и макроэкономическая нервозность подняли цены на рекордные уровни.



По данным WGC, рынок Loco London — золото, физически хранящееся в лондонских хранилищах, — на 30 июня составлял 8 776 тонн стоимостью $927,5 млрд. В Лондоне проходит клиринг в среднем 20 млн унций в день, однако видение цифрового золота у совета идет дальше.



«Пока что все сфокусировано на Великобритании, — сказал Освин. — Но, разумеется, это будет распространяться — это амбиция. Мы изучаем и другие юрисдикции, как это будет работать в США и в других странах».



В опубликованном на этой неделе документе white paper WGC изложил свое видение цифрового золота, назвав инициативу «уникальной возможностью переформатировать текущий ландшафт».



Однако Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, считает, что реакция рынка на цифровую форму золота может быть прохладной или даже негативной.



«WGC может считать это важной вехой, стремясь сохранить значимость драгоценного металла в мире, где сейчас на подъеме криптовалюты и стейблкоины», — сказал он в письме.



«Но истинных „золотых жуков“ это может не волновать, они не увидят смысла или даже встревожатся».



Моулд отметил, что привлекательность металла для «быков по золоту» в том, что это физический актив, предложение которого растет медленно, тогда как «денежная масса может взлететь нажатием кнопки».