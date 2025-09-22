|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:53
Історія з фупу:
В мене сусід такий, кадровий офіцер, 4 роки війни охороняє у Львові нікому на хрен не потрібний сарай. Сміється мені в обличчя, коли кажу що підняли військовий збір. Каже, лишилось на тиждень катнутись у "відрягу" щоб УБДешку намалювати. І таких - х****** туча, патріотів...
Додано: Суб 20 вер, 2025 11:06
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
Додано: Суб 20 вер, 2025 12:02
hxbbgaf написав:
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари)
Акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк із Львівщини, яка відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, повідомила, що виїхала з України. Причиною рішення вона назвала кримінальне переслідування дівчат із пов’язаною діяльністю.
«Навіть більше – немає людини на території України. Коли я побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками в дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні.
В Україні Юлія Сенюк долучалась до благодійності та допомагала військовим, зокрема проводила збори, знялась з пораненими військовими для благодійного календаря. Вона є амбасадоркою реабілітаційного центру «Титанові» та каже, що через від’їзд не зможе стабільно підтримувати їх на заходах.
«Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з Титанових на їхніх заходах та ініціативах, бо не в Україні. Я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там», – написала Джозефіна Джексон.
Це поки ми, напевно, єдина в світі країни (хіба що якісь дикуни ще), де за порнуху можуть впаяти строк як за вбивство і можна загриміти навіть за те. що комусь надішлеш своє фото без комерційних цілей. Не хочуть хапуги чинуши і силовики відмовлятись від цієї годівниці. І суботники, і при ділі. Дуже зручно.
Додано: Пон 22 вер, 2025 12:51
hxbbgaf
можна загриміти навіть за те. що комусь надішлеш своє фото без комерційних цілей.
Та викладай вже тут..
Та не в лічку!! Геть!
