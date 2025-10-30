RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:53

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.

А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?
Faceless
Повідомлень: 36868
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:23

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.

А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?

Хто буде і чим і як вимірювати користь?
Наприклад , а нахіба комбайнери? нам усі продукти дадуть Американці а нахіба водії пасажирського транспорту? працівники підприємств і ТЦК легко дійдуть до роботи пішки а нахіба сантехнік який відремонтує унітаз чі кран комусь якщо можна п.срати за будинком і помитись у калюжі і тд і тп...
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 4017
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:43

hxbbgaf

але ж ти мене чомусь туди ставиш першим,


Ти не помітив, що це відбувається тому, що ти постійно когось відправляєш на фронт, хоча тебе ніхто не відправляв? Може просто ти вже вгамуєшся, і ніхто не буде тебе чіпати, як тут, так і на твоєму пупі-фупі

Ти чомусь вирішив, що ти чимось кращий таксистів, пенсіонерів, охоронців, яких ти постійно відправляєш. Чим ти менше підходиш , ніж вони? Бо впєчаьлітєльний? То лікується п***.
Hotab
 
Повідомлень: 16960
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:29

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.

А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?

Для тилу іноземні партнери дають гроші. І на першому місті зараз, мабуть, має бути фронт, бо, як він посиплеться, не буде ніякого тилу? До того ж, більшість заброньованих - це лише навантаження для бюджету і країни вцілому - купа чинуш, в т.р.. і що числяться на окупованих територіях, силовиків, те ж саме і що тільки займаються корупцією, їздять пачками по містам і переводять бензин і інші бюджетники, які переважно тільки беруть хабарі і доять бюджет, а щось корисне з них робить невелика частина.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22817
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:50

  Hotab написав:hxbbgaf

але ж ти мене чомусь туди ставиш першим,


Ти не помітив, що це відбувається тому, що ти постійно когось відправляєш на фронт, хоча тебе ніхто не відправляв? Може просто ти вже вгамуєшся, і ніхто не буде тебе чіпати, як тут, так і на твоєму пупі-фупі

Ти чомусь вирішив, що ти чимось кращий таксистів, пенсіонерів, охоронців, яких ти постійно відправляєш. Чим ти менше підходиш , ніж вони? Бо впєчаьлітєльний? То лікується п***.

Це ти постійно переходиш на особистості, мова не про обговорення кожного на форумі, на це не вистачить ніякого часу, а взагалі, як ті пенсіонери 25 років вчились воювати і сиділи в нас на шиї, а тепер в 43 роки вони пенсіонери як в анекдоті про пожежника, то у нормальних людей, окрім обурення, це нічого не викликає. Те ж і з силовиками, які заброньовані на 90-100% (на відміну від інших) .а могли б повоювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Таксисти теж якщо і опиняються заброньовані, то тількки через те, що якийсь мобільний оператор купив якийсь сервіс таксі і комусь заніс, корупція - це теж нрмально?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22817
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:53

hxbbgaf

як в анекдоті про пожежника


Зателефонуй пожежному на пенсії, щоб трохи потушив тобі пожежу. розкажеш тут всім що відповість.


мова не про обговорення кожного на форумі



Мова по тебе, бо ти ставиш вимоги до інших . І чомусь дивуєшся вимогам до себе.
Hotab
 
Повідомлень: 16960
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:20

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.

А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?

Для тилу іноземні партнери дають гроші. І на першому місті зараз, мабуть, має бути фронт, бо, як він посиплеться, не буде ніякого тилу? До того ж, більшість заброньованих - це лише навантаження для бюджету і країни вцілому - купа чинуш, в т.р.. і що числяться на окупованих територіях, силовиків, те ж саме і що тільки займаються корупцією, їздять пачками по містам і переводять бензин і інші бюджетники, які переважно тільки беруть хабарі і доять бюджет, а щось корисне з них робить невелика частина.

Небуде фронту без надійного тилу , поранених солдатів лікують і харчують не на передовій а у госпіталях і цивільних лікарнях у тилу, роботу яких забеспечуюють "ухилянти" різної масті
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 4017
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
