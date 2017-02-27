Shaman написав:з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект
Извините, но в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически. Проще поверить в Деда Мороза. Нас же еще в школе учили: битие определяет сознание. (я не опечатался)
більшість власників електрокарів здається заряджаються на публічних зарядках по кінським тарифам, але часто і вночі. Я заряджаю біля свого будинку в період 23:00-07:00 від розетки щоб дешевше, ще 1 колега так робить, а інший навіть протягнув собі фазу з квартири для нічної зарядки А вдень в основному заряджаються небагато хто, або не на повну
whois2010 написав:Кожну суботу я роблю закупівлю продуктів на тиждень. Завжди приблизно один і той самий набір продуктів. Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%. Деякі позиції нарощують одразу по 10-12%. Це через інфляцію долара?
И из за инфляции доллара, раз гривна в ответ не укрепляется, Но основной фактор - это всё таки стоимость производства, которое сейчас сильно подороже, чем в более мирное время. Но если "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%", то может в другой магазин начать ходить? 5% в неделю - это, на минуточку, 13 раз в год. В других магазинах не настолько плохо.
Наверное, НБУ может начать продавать, например, по 48. Может даже рынок от этого меньше покупать долларов не станет. Ну вырастут цены в гривнах ещё быстрее, оставшись в долларах на те же "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%". А надо?
Сибарит написав:Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно? Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Можна на пальцях прикинути 1 Станом на 2025 рік в Україні 193 000 електрокарів (98+% це легкові) 2 Середнє авто проїзжає в рік 5000 км ( середній електрокар наїзжає менше бо як правило в нього відсутні дальні поїздки) 3 5000 км * 0,2квт*год/км*193000=193 000 000 квт*год 4 Обєм річної генерації в 2021 році - 158 000 000 000 квт*год
Як бачите , 0,15% від загального обєму генерації беруть електромобілі
А тепер давайте з другого боку Скільки при цих самих умовах електромобілі зекономили бензину( тобто на скільки менше ми купили палива) 5 5000 км * 0,1літра * 193 000 =96 500 тонн палива 6 Загальний імпорт моторного палива 6 млн тонн(+/-) що становить +/-1,6%
Среднегодовой пробег выглядит слишком скромным, даже для электрички. К калькулятору претензий нет
2. Где вы видели средний пробег 14 км/день для обычных легковых авто? Средний пробег - 1 тыс км / месяц для не коммерческого использования и 10 тыс км/месяц для коммерции. Вы точно владелец автопарка? 4.
У 2024 році енергетичний сектор України зіткнувся з кількома ключовими викликами, зумовленими переважно наслідками воєнної агресії країни-терориста. Торік Україна втратила понад 9 ГВт генерувальної потужності електростанцій, згідно з даними НЕК «Укренерго».