#<1 ... 41424344> Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:12 Hotab написав: hxbbgaf написав: Хотаб, не треба при***, ніби ти не знаєш того анекдота про пожежника. Хотаб, не треба при***, ніби ти не знаєш того анекдота про пожежника.

Ти трішки підтуплюєш?

Ти при пожежі викликаєш пожежника, чи пожежника на пенсії?



І не треба розказувати, що «ну він міг би краще, ніж я». Бо ти себе дуже недооцінюєш, ти 40-річний лоб прекрасно мив би снаряди і заряджав рації не гірше 55-річного діда Детройта.

Знову за рибу гроші. Якщо не вистачає пожежників, то, я вважаю, можна теж і з пенсії викликати гасити пожежі, якщо їм по 40-50 років, це буде ефективніше, ніж схопити на вулиці кого попало з болячками і хто ніколи не гасив пожеж, дати йому шланг і лізь в вогонь гаси пожежу. Як ми вже порівнюємо. А тим більше, коли діючий молодий здоровий пожежник скаже - у мене спеціальність гасити пожежі в будинках, я не полізу гасити пожежу на складі шин, наприклад, нехай краще цирозник і доходяга з пороком серця лізе і гасить - зловіть його на вулиці і змусьте, а я буду сидіти на дивані. Отак це зараз виглядає з військовими.

Тому детройту 47 чи 48, а не 55, і він здоровий бик.

так тому лохарику закордоннику-1991 и надо

он же офицер, чем ты тут недоволен ?

Уж с ним то точно все правильно

А будет там злобствовать и угрожать всему Киеву - передай что фокс его ногами забьет леХко

https://youtube.com/live/mqWM7Ze30-Y

Джерело: https://censor.net/ua/n3583459 Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати

https://www.instagram.com/p/DPyNRwJDJfe/?img_index=1

Ще й цікавий камент.

yaroslav.mironovich



3 нед.

Був там місяць тому.

https://www.instagram.com/p/DPyNRwJDJfe/?img_index=1

Ще й цікавий камент.

yaroslav.mironovich



3 нед.

Був там місяць тому.

https://www.instagram.com/p/DPyNRwJDJfe/?img_index=1

Ще й цікавий камент.

yaroslav.mironovich



3 нед.

Був там місяць тому.

Заблокований Повідомлень: 4078 З нами з: 23.05.14 Подякував: 624 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лис, 2025 22:40 Там багато чого сказано. Нелюдське ставлення до людей, матюки, приниження, насмішки в обличчя, тут не каже, але багато вже говорять про побої, були вже і вбивства, баланда і т.д. - так не можна, оце і є головна причина СЗЧ. Якщо програємо, то через отакі речі.

Додано: Чет 06 лис, 2025 22:50 hxbbgaf

Тобто на складах в тилу є інженерна техніка для копання траншей, є абирвалг, який хоче служити на такій техніці, він не ховається, не показує пальцем на інших, а йде і займає саме те місце, де він якраз і має бути, але для нього нема командира роти, офіцера, який втік за кордон. Так?

Додано: Чет 06 лис, 2025 23:01 Hotab написав: hxbbgaf

Тобто на складах в тилу є інженерна техніка для копання траншей, є абирвалг, який хоче служити на такій техніці, він не ховається, не показує пальцем на інших, а йде і займає саме те місце, де він якраз і має бути, але для нього нема командира роти, офіцера, який втік за кордон. Так?

Інженерні війська - то офіцери. Не тільки командири, а і хто безпосередньо працює на цій техніці. Як десь можуть бути не офіцери, то без воса туди не беруть.

Тобто на складах в тилу є інженерна техніка для копання траншей, є абирвалг, який хоче служити на такій техніці, він не ховається, не показує пальцем на інших, а йде і займає саме те місце, де він якраз і має бути, але для нього нема командира роти, офіцера, який втік за кордон. Так? Тобто на складах в тилу є інженерна техніка для копання траншей, є абирвалг, який хоче служити на такій техніці, він не ховається, не показує пальцем на інших, а йде і займає саме те місце, де він якраз і має бути, але для нього нема командира роти, офіцера, який втік за кордон. Так?

