Додано: Чет 06 лис, 2025 23:50

Виходить, і зарплати військовим не підвищують через отих відставників?Он, зараз в ток-шоу на Суспільному проскочило, виявляється ті пенсії тих відставників напряму звʼязані із зарплатами військових. Вони колись вибили собі цю звʼязку - силові пенсіонери-відставники - щоб їхні пенсії постійно майже дорівнювали нинішнім зарплатам. І виходить, вони тепер як баласт, якщо підвищити зарплатню військовим, яка вже 2 роки не підвищується і, кажуть, не збираються і наступного року, то автоматом треба підвищувати і і так гігантські пенсії всім відставникам, яких 600 з чимось тисяч, і майже 200 тис. з них молоді.То це пахне дуже негарними речами, треба терміново відвʼязувати і підвищувати зарплати військовим, які в жахливих військових умовах кожен день ризикують життям, і знижувати величезні в порівнянні із пенсію звичайного роботяги пенсії відставникам, які все життя профарбували траву, а третина з яких ще й має мобілізаційний вік і взагалі мала бути мобілізована! А як ні, то сісти за грати - як всі інші по закону.Памʼятаємо, як колись, здається, ще при януку, оті відставники, ментівські, військові, що тоді, взагалі, повиходили на пенсію в 38, коли решта людей гарують до 60, так вони повиходили на мітинг, навіть Раду нібито намагались захопити для шуму, і їм зробили норму, що їхня пенсія складає 60-90% від нинішньої заробітної плати на таких посадах. Коли у звичайних людей цей відсоток в середньому не дотягує вже і до 25, бо середня зарплатня вже 26 тис., а середня пенсія 6 з чимось..Але ж звиняйте, якщо це правило в них застосовується і зараз, щоб їхні пенсії майже дорівнювали зарплатні військового, що ризикує життям, то це вже за межею. І не тільки з моральної точки зору, а тому що це не дає підвищити зарплатню військовим, бо тоді треба підвищувати пенсії всім відставникам, а на це точно немає грошей.