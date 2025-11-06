Повна маячня некомпетентної людини. Але це не заважало б вас призвати в інженерні війська на посаду копача траншеї.
Оргштатна (типова) структура інженерного (саперного) батальйону — Для ЗС України (орієнтовно)
Коротко: нижче — практичний, реалістичний приклад штатної структури інженерного батальйону для України. Я не маю доступу до поточних службових наказів чи оновлених штатів у реальному часі, тож це — узагальнений та адаптований варіант на основі відкритих практик і стандартних організаційних підходів. У дійсності конкретні числа й підрозділи можуть відрізнятися в залежності від типу батальйону (бригадний/дивізійний/окремий), бойової обстановки та модернізацій.
Загальні показники (орієнтир) • Загальна чисельність батальйону: ≈ 520 особи • В тому числі офіцерів: ≈ 45 осіб • Решта — сержанти/прапорщики та рядовий склад: ≈ 475 осіб
Примітка: ці числа легко масштабуються (наприклад, 3 саперні роти → 2 або 4; у разі бойових дій можуть додаватися тимчасові підрозділи й техніка).
Всім взагалі пох на твій тиск. Це лише твоя проблема, я його тобі не піднімав.І не я тебе хворим народжував чи зробив в процесі. Будеш копати аж шуба буде загортатись. А ВОС копача траншеї тобі за місяць нададуть. З папірцем відповідним. Показувати на інших пальцем ти добре навчився, а як самому , то «тиск і потію». Підсушимо твій піт, теж мені проблема
Ну от, сам визнаєш нелюдське ставлення до людей! А навіщо тоді то все писали - ВЛК, розклади хвороб, ступені придатності, посади і т.д.? Для кого? Визнаєш повне свавілля? А як я там в перший день вріжу дуба, теж ніхто ні за це відповідати не буде? І навіть ніяких виплат не буде, як це буде на якомусь тренуванні чи щось не те напишуть, і моя мама, якій вже 8-й десяток залишиться одна на цьому світі з пенсією 100 баксів і комуналкою 79 баксів за те, що все життя пропахала і за те, що пʼяний покидьок переламав їй кістки і 6-й рік на волі і підсудний через наше "конституційне право на справедливий суд"? А менти, відставники, охоронці, офіцери нехай далі мотаються по місту чи лежать на дивані, вони не навчені воювати. Супер! А потім, чому ж стільки СЗЧ, чому здаємо території..
А навіщо тоді то все писали - ВЛК, розклади хвороб, ступені придатності, посади і т.д.?
Почекай, а коли ти на всіх навколо показуєш пальцями і відправляєш всіх на фронт , то ти вже знаєш їх результати ВЛК? Ні, але ти всім вже нарізав достатньо здоровʼя. А чому тебе без ВЛК не можна визначити придатним? Ти хочеш на фронт 55 річного Детройта? Нема проблем , але він буде показувати тобі, 40-річному копачу траншеї, де копати. То їдеш?
мама, якій вже 8-й десяток залишиться одна на цьому світі з пенсією 100 баксів і комуналкою 79 баксів
Субсидію не хочеш їй оформити?
Де я писав, що без ВЛК? Нехай і детройт той іде і проходить, якому 47-48, а не 55, але ж він не хоче і взагалі каже, що не народжений воювати, несправедлива ВЛК і т.д., тільки для інших справедлива. Як жодного дня не воював і повністю здоров, то нехай теж іде копає, який з нього командувач, командувати має той, хто має неабиякий бойовий досвід. А піджаки вже накомандували, тільки можуть людей на безглузду смерть відправляти. З субсидією тут свої проблеми, я не буду тобі все розповідати. Там одна загвоздка і потрібна купа довідок, які вони самі не знають, де взяти.
Виходить, і зарплати військовим не підвищують через отих відставників? Он, зараз в ток-шоу на Суспільному проскочило, виявляється ті пенсії тих відставників напряму звʼязані із зарплатами військових. Вони колись вибили собі цю звʼязку - силові пенсіонери-відставники - щоб їхні пенсії постійно майже дорівнювали нинішнім зарплатам. І виходить, вони тепер як баласт, якщо підвищити зарплатню військовим, яка вже 2 роки не підвищується і, кажуть, не збираються і наступного року, то автоматом треба підвищувати і і так гігантські пенсії всім відставникам, яких 600 з чимось тисяч, і майже 200 тис. з них молоді. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
То це пахне дуже негарними речами, треба терміново відвʼязувати і підвищувати зарплати військовим, які в жахливих військових умовах кожен день ризикують життям, і знижувати величезні в порівнянні із пенсію звичайного роботяги пенсії відставникам, які все життя профарбували траву, а третина з яких ще й має мобілізаційний вік і взагалі мала бути мобілізована! А як ні, то сісти за грати - як всі інші по закону.
Памʼятаємо, як колись, здається, ще при януку, оті відставники, ментівські, військові, що тоді, взагалі, повиходили на пенсію в 38, коли решта людей гарують до 60, так вони повиходили на мітинг, навіть Раду нібито намагались захопити для шуму, і їм зробили норму, що їхня пенсія складає 60-90% від нинішньої заробітної плати на таких посадах. Коли у звичайних людей цей відсоток в середньому не дотягує вже і до 25, бо середня зарплатня вже 26 тис., а середня пенсія 6 з чимось.. Але ж звиняйте, якщо це правило в них застосовується і зараз, щоб їхні пенсії майже дорівнювали зарплатні військового, що ризикує життям, то це вже за межею. І не тільки з моральної точки зору, а тому що це не дає підвищити зарплатню військовим, бо тоді треба підвищувати пенсії всім відставникам, а на це точно немає грошей.