hxbbgaf Пенсія офіцера не більше 23.6 (не може бути більше, обмежена Зп військового офіцера зараз від 60-70 , бойового 140+. Не знаю чи треба їм ще підвищувати, але пенсія офіцера більше 23.6 не стане ніяк. Ти живеш в видуманому світі . То що, ти пройшов ВЛК, щоб разом з Детройтом в інженерні війська?
По телеку казали є і 20 тис. зарплати, бойового 100. підвищувати треба солдатам, пораненим он нічого, казали, не платиться, нещодавно по інтернету гуляло фото цілої картоплини в мундирі і соленого огірка, які пораненому солдату принесли на обід. Є що підвищувати. Дронів мало закупається. Є таке поняття як спецпенсія, її отримують 160 тис. чоловік, це переважно офіцери і є, і вони часто набагато вища за ті 23.6 тис., он якийсь суддя отримує 400 тис. при середній по країна 6 з чимось. І привʼязка є, виходить, пенсії відставників не дають підвищити зп військовим. А яке тобі діло? Детройт не збирається нічого проходити, його 25 років вчили воювати так, папріколу...
Тема взагалі, про силовиків, а не про мене. Це ганьба, що в вас така офіцерська честь, що це ви по 25 років провчились воювати і пишете оце все, що ви не маєте воювати. а за вас мають воювати обмежено придатні, непридатні, он марк на фупі, взагалі, пише, що мають воювати 70-річні бабусі, при тому, що сам старлєй-артилерист і сидить в Португалії, польська ахвіцера закликає до масових розстрілів, канацька - що треба кидати в окопи цирозників і шизиків. Оце справжня ганьба! А спецпенсію отримують 160 тис. чоловік, це не тільки прокурори і судді, 70 з чимось тис. там силовики.
Ти теж силовик. Всього за місяць ним станеш. Треба ВЛК. коли? Офіцери чекають на підлеглих! Ти -підлеглий, який не йде, і цим зриває перемогу.
Який я силовик? Силовики - це ті, що закінчили силові навчальні заклади, військові або МВС, мають звання, воси і т.д. Я ніякої зброї в руках ніколи не тримав. Офіцерів у нас вже півкраїни. Як не мають великого бойового досвіду, нехай теж ідуть у піхоту.
Не знаю, правда це чи ні. Прокурорам теж казали, обмежать, не обмежили. На фейсбуці групу відставних ментів веде чувак, він сам казав, що в нього пенсія зараз 45 тис., потім потер, так що не вірю. Якщо це відставник, якому нема 60, і він не хоче воювати, то пенсію йому можна взагалі скасувати. 23600 - це теж немало. Є, напевно, такі, що і менше отримують, от їм все одно мають підвищувати разом із з.п. військових. Треба відвязати.
Країні потрібен дієвий механізм масового розжалування офіцерів. Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається! Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть на фупі вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню). Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові. Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим, особливо в умовах, коли відбувається ось таке: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?
Якщо вже так, за 4 роки нема потреби в таких офіцерах, і зараз нема, то нехай ідуть у піхоту. Інакше просто не зрозуміло, чому механізатор або мерчендайзер, або доходяга вагою 48 кг з пороком серця має йти примусово, а вони - ні.