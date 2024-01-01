Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 46474849 Додано: Суб 08 лис, 2025 19:51 hxbbgaf



Я написав, в минулому пості, чому вони здоровіші. Ти читати вмієш?

Навіть як стояв на вулиці торгував по спеці і морозу, це вже удар по здоровʼю



А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?

Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?



Те, що з 22 року не відправляють у відставку в 43, це теж твоє твердження. яке не має нічого спільного з реальністю.





Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.

А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?

Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?

Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.

А ти можеш, молодий, не воював ні дня.

В статті сказано, в ЗСУ із цих молодих відставників тільки 1 із 40! І звільнитись не можуть солдати, а якщо це якийсь майор, то я дуже сумніваюсь, що він не може звільнитись.

На полігоні ж не вони, на полігоні вони ганяли салаг.





Тобто офіцер в кабінеті, а солдат сам бігає по полігону? Навіщо, якщо нема офіцера? Ти був в армії скільки годин, щоб це стверджувати? Жодної?



Хочеш порівняти це з дорожнім рабочим, що на 50 градусах спеки нюхає асфальт,





Ні, з тобою. Де ти в 40 втратив здоровʼя, що у Детройта в 55 воно краще з твоїх слів?



в ЗСУ із цих молодих відставників



З яких «цих молодих»? Тобі не дійшло що на сьогодні там 80% це 50+ ?? А тобі набагато менше.



Тобто офіцер в кабінеті, а солдат сам бігає по полігону? Навіщо, якщо нема офіцера? Ти був в армії скільки годин, щоб це стверджувати? Жодної?

Ні, з тобою. Де ти в 40 втратив здоровʼя, що у Детройта в 55 воно краще з твоїх слів?

З яких «цих молодих»? Тобі не дійшло що на сьогодні там 80% це 50+ ?? А тобі набагато менше.

А от (згідно таблички в твоєму посиланні) якраз група 45-50 (станом на лютий 24 року ) мала 7.7 тис на службі з 43 тисяч осіб в групі . Це 1 з 40??



Фото: Скріншот

Наразі оновлені дані виглядають таким чином:



загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;

з них —



до 45 років — 770 осіб;

46-50 років — 1577 осіб;

51-55 років — 1878 осіб;

56-60 років — 1154 особи;

61-65 років — 31 особа;

старші за 65 років — відсутні.





А що офіцер завжди разом із солдатом бігає?

Там же написано, що то старі брехливі дані, мабуть, побачили війну і позвільнялись, і приведені нові офіційні, реально 5 тис. із 200

Фото: Скріншот

Наразі оновлені дані виглядають таким чином:

загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;

з них —

до 45 років — 770 осіб;

46-50 років — 1577 осіб;

51-55 років — 1878 осіб;

56-60 років — 1154 особи;

61-65 років — 31 особа;

старші за 65 років — відсутні.

А що офіцер завжди разом із солдатом бігає?

І чого ти до мене причепився. Ти ще й думаєш, що від природи у всіх ідеальне здоровʼя? Ну, у відставників, напевно, бо туди відбирали тільки здорових. 50+ інших теж мобілізують, не мобілізують тільки відставників.

Так, станом на червень пенсії за вислугу років отримують 160 тис. 859 осіб віком від 45 до 60 років.

Тобто йдеться про людей, які переважно все ще є працездатними та можуть виконувати завдання. Тим паче, якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу.

Серед них 47 тис. 91 працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 тис. 120 є офіційно безробітними.

"Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці,





https://www.unian.ua/society/v-ukrajini ... 22615.html

Кожен 10-й служить. І це вікова група з середнім віком 50+ років.





У Пенсійному фонді уточнюють, що статистичні дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить.

"Отже, лишається невідомим чи є ці військові пенсіонери реально спроможними нести службу, як і те, де вони зараз знаходяться - в межах України чи за кордоном", - підкреслює видання.











чого ти до мене причепився. Ти ще й думаєш, що від природи у всіх ідеальне здоровʼя?



А що ВЛК каже? Кожен 10-й служить. І це вікова група з середнім віком 50+ років.А що ВЛК каже? Hotab Повідомлень: 17095 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2531 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 21:00 Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис. hxbbgaf Повідомлень: 22863 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 21:07 hxbbgaf написав: Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис. Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис.

Ти невменяємий?? У тебе скан за 1.01.24 року

Я дав за червень 25 року

Що у тебе з ВЛК??

Ти невменяємий?? У тебе скан за 1.01.24 року

Я дав за червень 25 року

Що у тебе з ВЛК??

Чому 50+ річні служать 10% і тобі мало, а ти здоровий 40-річний бугай тільки розказуєш , хто перед тобою повинен йти?



Пора вешать в ТЦК табличку.

Пора вешать в ТЦК табличку.

"Шановні ухилянти! Не творіть фігні, не стрибайте з вікон і не ріжте вени! Дайте нам виконати план, а потім спокійнесенько собі петляйте з учебки, а якщо і на це розуму нема- то на фронті дійдете до першого працюючого магазину, випьете стопарик і викличете таксі. З повагою- завжди ваш Территоріальний Центр Комплектації та Соціальної Підтримки"

Господар Вельзевула

