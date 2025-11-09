Додано: Нед 09 лис, 2025 11:18

я цьому підтверджень не знаходжу.





Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.





Це де не знаходиш? Де ти шукаєш? Ти хоч один закон чи постанову відкрив, чи лише з форумів , де тебе задрачують, береш інформацію?? Покажи мені підставу для звільнення в 2022-2025 роках - за вислугою років!Покажи мені підставу для виїзду за кордон - військовий пенсіонер (чи відставний поліцейський) . Про що ти тут місяцями брехав, бо тобі налапшали на ФУПі.Ще раз, якщо ти тормоз.Було (початок 24 року) 21. Зараз (останні дані на середина 25 року) - 17По структурам , де саме служать, статистики 2025 року нема. Якщо є - наведи її. Тільки не з хворої голови на психотропах, а саме опубліковані дані на 25 рік.Крім того, у нас прикордонні частини беруть участь в активних бойових діях. Нацгвардія теж. МВС теж. На підставі чого ти брешеш, хто з цих 17 тисяч дійсно воює , а хто ні? Нема таких даних, лише твоя хвора маячня.З.І.Зменшення кількості в в.пенсів (до 60р) , які служать пояснюється теж доволі просто. Притоку пенсіонерів майже нема, бо не звільняють. Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.В той самий час за період війни майже 4 роки майже вся група 55-60 перекочувала в 60+. А загалом середній вік в.пенсів суттєво виріс.Воно тормознуте застрягло на цифрі 43, і непробиваєме. Зате само в 40- розказує, що воно дуже хворе, бо втратило здоровʼя на дуже небезпечному виробництві - торгаш на ринку, а от навколо всі в 55 здоровіші за нього