Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 10:40

Це ти тормоз, я тобі 2 раза написав, служать вони не тільки в ЗСУ, якщо вони менти, в МВС, то це теж вважається, що вони служать. Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.
І що зараз цих маєрів в 43 не звільняють , сумнівне твердження, я цьому підтверджень не знаходжу.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 11:18

Зрозуміло чому тебе 3.14 -дили в школі. Але мало .

hxbbgaf
я цьому підтверджень не знаходжу.


Це де не знаходиш? Де ти шукаєш? Ти хоч один закон чи постанову відкрив, чи лише з форумів , де тебе задрачують, береш інформацію?? Покажи мені підставу для звільнення в 2022-2025 роках - за вислугою років!
Покажи мені підставу для виїзду за кордон - військовий пенсіонер (чи відставний поліцейський) . Про що ти тут місяцями брехав, бо тобі налапшали на ФУПі.
Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.


Ще раз, якщо ти тормоз.
Було (початок 24 року) 21. Зараз (останні дані на середина 25 року) - 17
По структурам , де саме служать, статистики 2025 року нема. Якщо є - наведи її. Тільки не з хворої голови на психотропах, а саме опубліковані дані на 25 рік.
Крім того, у нас прикордонні частини беруть участь в активних бойових діях. Нацгвардія теж. МВС теж. На підставі чого ти брешеш, хто з цих 17 тисяч дійсно воює , а хто ні? Нема таких даних, лише твоя хвора маячня.

З.І.
Зменшення кількості в в.пенсів (до 60р) , які служать пояснюється теж доволі просто. Притоку пенсіонерів майже нема, бо не звільняють. Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.
В той самий час за період війни майже 4 роки майже вся група 55-60 перекочувала в 60+. А загалом середній вік в.пенсів суттєво виріс.
Воно тормознуте застрягло на цифрі 43, і непробиваєме. Зате само в 40- розказує, що воно дуже хворе, бо втратило здоровʼя на дуже небезпечному виробництві - торгаш на ринку :lol: , а от навколо всі в 55 здоровіші за нього
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:37

Ну, в тебе одні бла-бла-бла, а з мене хочеш документальні підтвердження. Хоча вони вже були, на тій сторінці скан документа, в ЗСУ 5 тис. І там в табличці в минулому році 5 тис. пенсіонерів молодше 45, якби було так як ти кажеш (що під час війни не йдуть в такому віці), то їх би було 0. І 40 з чимось тисяч до 50 років. То покажи ти постанову, в якій говориться, що не можна нікого звільняти за вислугою.
Ну, якщо МВС воює, особливо 40+річні ментівські пенси зі званнями на фронті воюють? Тоді все ясно. В ту Лють не можуть навіть 6000 з миру по нитці назбирати, шлють СМСки дітям і бабусям з закликом туди вступати. Напевно, всі ці 6000 - це майори МВС, як тебе послухати.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:19

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу"

Настав час тобі вперше відкрити законодавство



І там в табличці в минулому році 5 тис. пенсіонерів молодше 45, якби було так як ти кажеш (що під час війни не йдуть в такому віці), то їх би було 0


Ти реальний дебіл? Перечитай ще раз що я писав


всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин.




Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.


Перелік підстав в статті 26 знайдеш,
За вислугою років (під час воєнного стану і мобілізації) - там нема.
За віком - це в 60
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:15

  hxbbgaf написав:Чого я маю перед тобою звітувати? Щось я не бачив звітів, як і на чому ти там літав і чи правда це взагалі. Це ти нєвмєняємий, перечитай, що перед цим писалось, не 50+, а 43+ ці відставники, а мобілізація в нас до 60, і здорові вони часто як бики, а воювати не хочуть, 1 із 40, і тут є приклади, і на фупі повно, це стандартний типаж, ще й закликають до розстрілів інших, хоча доходяг і механізаторів в їхньому віці гребуть аж гай гуде.

Брехло, покажи мені в законі відстрочку- військовий пенсіонер :D
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:35

  Hotab написав:всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин.

Це в кого є вислуга 25 років. Які контузії, ти тут сам роками доводив, що ви всі від майора і вище і не можете опинитись на фронті.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:38

hxbbgaf


Які контузії, ти тут сам роками доводив, що ви всі від майора і вище і не можете опинитись на фронті.


Єба ти кончене!
Купа загиблих підполковників і полковників лише тільки в авіації. Є загиблі генерали .
З вислугою 25 років може бути навіть лейтенант, до чого тут «майор і вище»..

Що ти мелеш, дебільне? Покажи таку мою цитату.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:45

Та ви тут всі хором це співали, відставник це майор і вище, як він буде в окопах. не неси пургу. Може і є якісь поодинокі випадки, але це не тисячі.

Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ

загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;
з них -

до 45 років - 770 осіб;
46-50 років - 1577 осіб;
51-55 років - 1878 осіб;
56-60 років - 1154 особи;
61-65 років - 31 особа;
старші за 65 років - відсутні.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:45

Тобто абирвалг зрозумів, що нема ніякого звільнення «по вислузі років», що не може навести ніяку мою цитату , де я б казав що «від майора і вище не воюють і не гинуть».
Зрозумів , що воює не лише ЗСУ, і служать і гинуть в багатьох інших структурах як рядові, так і офіцери.
Але просто вирішив продублювати протухшу статтю від початку 2024 року.

Зараховано.

Так а що там з власним ВЛК? Бо 55-річним пенсам ти здоровʼя нарізав, а собі що в 40- років? На шкідливому виробництві боєприпасів мабуть втратив?
