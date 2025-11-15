RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00

Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:12

  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?
Hotab
 
Повідомлень: 17151
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:30

  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

де докази?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:37

Я йому вказав статтю закону, воно каже «ти мені докази, що не звільняють по вислузі років не надав».
Hotab
 
Повідомлень: 17151
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:58

Там написано, жінці зателефонували і сказали, що його побили. І вона каже, що алкоголю він не вживав. До того ж, як можливо спуститись на одязі з 5 поверху? Як демонтували вікно голими руками? І як при падінні отримати з 10 різних травм.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:02

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?

То ти виправдовуєш звірячі кримінальні злочини - катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замахи на вбивства, вбивства?
А за Сахарука, Сопіна хто відповів? Останній, що "сам впав" з висоти власного зросту і отримав купу несумісних із життям травм, і з якого, як каже адвокат, вимагали гроші, взагалі, був не проти мобілізації і не збирався ухилятися.
А стосовно вислуг і відставників, на тій сторінці все написано.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:21

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Абирвалга мобілізували , чи нарешті прочитав 26 статтю закону, все зрозумів і вгамувався?
4 дні нема істерик
Hotab
 
Повідомлень: 17151
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:37

Що з тобою говорити, ти або працюєш на ворога, або просто мʼясник, через отаких офіцерів, які таке пишуть:
  Hotab написав:Всім взагалі пох на твій тиск. Це лише твоя проблема, я його тобі не піднімав.І не я тебе хворим народжував чи зробив в процесі. Будеш копати аж шуба буде загортатись. А ВОС копача траншеї тобі за місяць нададуть. З папірцем відповідним. Показувати на інших пальцем ти добре навчився, а як самому , то «тиск і потію». Підсушимо твій піт, теж мені проблема

і є прихильниками свавілля, відправляння хворих людей на смерть навіть без будь-якого сенсу для оборони, плювання на розклади хвороб, правила ВЛК, закони, права людини, все на світі, аби самим не воювати, задовольнити свій садизм чи ще якісь інтереси, несуть маячню, тим більше, що "воса копача траншеї", взагалі, не існує, є стрілець, чи що там...
так от через таких таке і відбувається, масове СЗЧ, відступи, корупція і т.д.
Он що кажуть
Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин заявил, что в Украине вручение повесток часто не дает результата из-за массового игнорирования гражданами законных требований по прибытию в центры комплектования.
По его словам, в условиях, когда «добровольность практически исчезла», для обеспечения мобилизации «остается только принудительный вариант», пише Стіна.

Також незрозуміло, Шмигаль казав, що 90% йдуть добровільно
"Свідоме рішення українців": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить добровільно

А тут вже:
«добровольность практически исчезла»

То хто бреше?
А статей, особливо з загальними фразами, в нас багато, якби їх ще дотримувались.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:58

hxbbgaf

відправляння хворих людей на смерть


Ти помиляєшся, якщо думаєш, що це працює так: «абирвалг за собою застовбив статус «я хворий і потію», але показав замість себе пальцем на іншого» і вже аксіома- абирвалга не беремо, беремо отого , кого він назначив здоровим.
І я б дуже хотів щоб бусик пояснив тобі твою помилку. Бо мої слова тобі не доходять.
Hotab
 
Повідомлень: 17151
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:11

  Hotab написав:hxbbgaf

відправляння хворих людей на смерть


Ти помиляєшся, якщо думаєш, що це працює так: «абирвалг за собою застовбив статус «я хворий і потію», але показав замість себе пальцем на іншого» і вже аксіома- абирвалга не беремо, беремо отого , кого він назначив здоровим.
І я б дуже хотів щоб бусик пояснив тобі твою помилку. Бо мої слова тобі не доходять.

Так а до чого тут я, це твоя позиція і ти її виклав - пох на хвороби, треба хапати хворих людей, найгірше, що це не тільки твоя позиція
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Я і кажу, що це або диверсія, або саботаж, або садизм, або щоб самим якнайдовше не воювати (аби когось схопити замість себе)...
Або все одразу. Інакше це не пояснити, щоб таке відбувалось, поки заброньовані 90-100% силовиків, молоді відставники в ЗСУ 1 із 40, охоронці під кожним деревом та в кожному маєтку, півкраїни офіцерів розповідають, що можуть бути тільки великими командирами і т.д.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 49505152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.