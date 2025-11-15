|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:12
Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:30
де докази?
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:37
Я йому вказав статтю закону, воно каже «ти мені докази, що не звільняють по вислузі років не надав».
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:58
Там написано, жінці зателефонували і сказали, що його побили. І вона каже, що алкоголю він не вживав. До того ж, як можливо спуститись на одязі з 5 поверху? Як демонтували вікно голими руками? І як при падінні отримати з 10 різних травм.
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:02
То ти виправдовуєш звірячі кримінальні злочини - катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замахи на вбивства, вбивства?
А за Сахарука, Сопіна хто відповів? Останній, що "сам впав" з висоти власного зросту і отримав купу несумісних із життям травм, і з якого, як каже адвокат, вимагали гроші, взагалі, був не проти мобілізації і не збирався ухилятися.
А стосовно вислуг і відставників, на тій сторінці все написано.
Додано: Суб 15 лис, 2025 08:21
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Абирвалга мобілізували , чи нарешті прочитав 26 статтю закону, все зрозумів і вгамувався?
4 дні нема істерик
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:37
Що з тобою говорити, ти або працюєш на ворога, або просто мʼясник, через отаких офіцерів, які таке пишуть:
і є прихильниками свавілля, відправляння хворих людей на смерть навіть без будь-якого сенсу для оборони, плювання на розклади хвороб, правила ВЛК, закони, права людини, все на світі, аби самим не воювати, задовольнити свій садизм чи ще якісь інтереси, несуть маячню, тим більше, що "воса копача траншеї", взагалі, не існує, є стрілець, чи що там...
так от через таких таке і відбувається, масове СЗЧ, відступи, корупція і т.д.
Он що кажуть
Також незрозуміло, Шмигаль казав, що 90% йдуть добровільно
А тут вже:
То хто бреше?
А статей, особливо з загальними фразами, в нас багато, якби їх ще дотримувались.
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:58
hxbbgaf
Ти помиляєшся, якщо думаєш, що це працює так: «абирвалг за собою застовбив статус «я хворий і потію», але показав замість себе пальцем на іншого» і вже аксіома- абирвалга не беремо, беремо отого , кого він назначив здоровим.
І я б дуже хотів щоб бусик пояснив тобі твою помилку. Бо мої слова тобі не доходять.
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:11
Так а до чого тут я, це твоя позиція і ти її виклав - пох на хвороби, треба хапати хворих людей, найгірше, що це не тільки твоя позиція
Я і кажу, що це або диверсія, або саботаж, або садизм, або щоб самим якнайдовше не воювати (аби когось схопити замість себе)...
Або все одразу. Інакше це не пояснити, щоб таке відбувалось, поки заброньовані 90-100% силовиків, молоді відставники в ЗСУ 1 із 40, охоронці під кожним деревом та в кожному маєтку, півкраїни офіцерів розповідають, що можуть бути тільки великими командирами і т.д.
