Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:18

hxbbgaf

Так а до чого тут я


Як раз до того, що ти сам себе призначив хворим, а інших - здоровими. Що тобі не зрозуміло?


поки заброньовані 90-100% силовиків


Пруф?


молоді відставники в ЗСУ 1 із 40



Примітивна маніпуляція.
«Силовик» - це не обовʼязково ЗСУ. Це інші структури, які беруть участь у бойових діях.
Порівнюючи «1 із 40» - це свідома маніпуляція «тепле і мʼяке».

Якщо ставити в порівняльний ряд «всі силовики» то порівнювати з «воюють у всіх силових силових структурах». І тут буде 10% .
Ти свідомо брешеш і маніпулюєш.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58

Це твої фантазії, я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби чи відправляти без ВЛК чи проводити її формально за 5 хвилин - це ти таке писав - що пох на хвороби, не ми когось робили хворим, тому хай все одно йде й воює.

Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані згідно з рішенням Уряду. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів

Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.
І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..

Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює.
