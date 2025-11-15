Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 49505152 Додано: Суб 15 лис, 2025 12:18 hxbbgaf



Так а до чого тут я





Як раз до того, що ти сам себе призначив хворим, а інших - здоровими. Що тобі не зрозуміло?





поки заброньовані 90-100% силовиків





Пруф?





молоді відставники в ЗСУ 1 із 40







Примітивна маніпуляція.

«Силовик» - це не обовʼязково ЗСУ. Це інші структури, які беруть участь у бойових діях.

Порівнюючи «1 із 40» - це свідома маніпуляція «тепле і мʼяке».



Якщо ставити в порівняльний ряд «всі силовики» то порівнювати з «воюють у всіх силових силових структурах». І тут буде 10% .

Ти свідомо брешеш і маніпулюєш. Як раз до того, що ти сам себе призначив хворим, а інших - здоровими. Що тобі не зрозуміло?Пруф?Примітивна маніпуляція.«Силовик» - це не обовʼязково ЗСУ. Це інші структури, які беруть участь у бойових діях.Порівнюючи «1 із 40» - це свідома маніпуляція «тепле і мʼяке».Якщо ставити в порівняльний ряд «всі силовики» то порівнювати з «воюють у всіх силових силових структурах». І тут буде 10% .Ти свідомо брешеш і маніпулюєш. Hotab Повідомлень: 17168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58



Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.

90% співробітників Національної поліції заброньовані згідно з рішенням Уряду. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів

Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.

І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..



Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює. Це твої фантазії, я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби чи відправляти без ВЛК чи проводити її формально за 5 хвилин - це ти таке писав - що пох на хвороби, не ми когось робили хворим, тому хай все одно йде й воює.Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює. hxbbgaf Повідомлень: 22881 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 13:22 hxbbgaf



я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби





Ти писав ще гірше.

Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».





Воюють переважно ЗСУ





Бо вони найчисельніші.

Але воюють і інші. І гинуть і калічаться



Але тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.

Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?

Наче ж так математика має працювати, ні?



Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.

Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.





Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.

90% співробітників Національної поліції заброньовані







У тебе попливла термінологія.

Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерів

То ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»? Ти писав ще гірше.Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».Бо вони найчисельніші.Але воюють і інші. І гинуть і калічатьсяАле тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?Наче ж так математика має працювати, ні?Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.У тебе попливла термінологія.Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерівТо ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»? Hotab Повідомлень: 17168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 20:58 Hotab написав: hxbbgaf



я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби





Ти писав ще гірше.

Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».





Воюють переважно ЗСУ





Бо вони найчисельніші.

Але воюють і інші. І гинуть і калічаться



Але тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.

Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?

Наче ж так математика має працювати, ні?



Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.

Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.





Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.

90% співробітників Національної поліції заброньовані







У тебе попливла термінологія.

Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерів

То ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»? Ти писав ще гірше.Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».Бо вони найчисельніші.Але воюють і інші. І гинуть і калічатьсяАле тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?Наче ж так математика має працювати, ні?Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.У тебе попливла термінологія.Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерівТо ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»?



Переважно здорові, бо туди вибирали здорових, кожен раз проводили огляди, бо вони невипрацьовані як, наприклад, той же тракторист, що все життя трясеться, і т.д., але я не писав, що їх треба грести без нормальної комісії. Це ти підтримуєш такий підхід, тільки для звичайних беззахисних людей, не для шишок.

Насправді все ще гірше, ніж я писав, бо вони і в ЗСУ переважно не воюють, а сидять глибоко в тилу на теплих посадах спеціально під них! Це не секрет, що на фронті 200-250 тис. людей воюють, а в ЗСУ пишуть, 880 тис., а по телеку вже казали, що більше мільйона.

Я писав, 90% силовиків заброньовані, а не відставників, ті і так переважно не воюють. Ну, якщо дійти до такої логіки, що силовий пенс числиться в прикордонниках, а якби ні, то туди б взяли молодого, то це вже збочення. Я думаю, на таку посаду бажаючі знайдуться. І при цьому забуваємо, що прикордонців, кажуть, вже за 100 тис., їх теж стільки непотрібно, а великих шишок там ще більший перебір, бо теплі місця. Переважно здорові, бо туди вибирали здорових, кожен раз проводили огляди, бо вони невипрацьовані як, наприклад, той же тракторист, що все життя трясеться, і т.д., але я не писав, що їх треба грести без нормальної комісії. Це ти підтримуєш такий підхід, тільки для звичайних беззахисних людей, не для шишок.Насправді все ще гірше, ніж я писав, бо вони і в ЗСУ переважно не воюють, а сидять глибоко в тилу на теплих посадах спеціально під них! Це не секрет, що на фронті 200-250 тис. людей воюють, а в ЗСУ пишуть, 880 тис., а по телеку вже казали, що більше мільйона.Я писав, 90% силовиків заброньовані, а не відставників, ті і так переважно не воюють. Ну, якщо дійти до такої логіки, що силовий пенс числиться в прикордонниках, а якби ні, то туди б взяли молодого, то це вже збочення. Я думаю, на таку посаду бажаючі знайдуться. І при цьому забуваємо, що прикордонців, кажуть, вже за 100 тис., їх теж стільки непотрібно, а великих шишок там ще більший перебір, бо теплі місця. hxbbgaf Повідомлень: 22881 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:06 Чоловіка, якого знайшли мертвим біля Рожнятова, напередодні мобілізували ТЦК, - Івано-Франківський ТЦК



Його мобілізували 8 листопада, а 12 листопада від здійснив самовільне залишення частини. Тоді почалися пошуки, а знайшли його мертвим 14 листопада.



Подальшу правову оцінку нададуть відповідні органи.



t.me/blacklist2477

/52582

Вже тупо вивозять в ліс і вбивають і записують в СЗЧшники? Безкарність - Сахарук, Сопін, Танчик, і це тільки за останній час і те, що випливло в ЗМІ. Залякані свідки і свавілля. Питання, це просто бандитизм чи це диверсія, щоб до ТЦК боялись йти і ті, хто не збирається ухилятись? t.me/blacklist2477/52582Вже тупо вивозять в ліс і вбивають і записують в СЗЧшники? Безкарність - Сахарук, Сопін, Танчик, і це тільки за останній час і те, що випливло в ЗМІ. Залякані свідки і свавілля. Питання, це просто бандитизм чи це диверсія, щоб до ТЦК боялись йти і ті, хто не збирається ухилятись? Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 15 лис, 2025 21:09, всього редагувалось 2 разів. hxbbgaf Повідомлень: 22881 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:08 hxbbgaf





Переважно здорові, бо туди вибирали здорових,





В 17 років. Зараз їм 55



кожен раз проводили огляди





1 в 1 як зараз проводять ВЛК в ТЦК. Рівно 1 хвилина на кожного з 3 лікарів. В цю «хвилину» йде запис в мед книжку «здоровий. Скарг нема. Придатний».



вони невипрацьовані





Ти теж не був трактористом, але десь «випрацювався». Чому військовий не міг випрацюватись?

Ти хоча б строкову служив, щоб давати оцінку ступені навантажень в армії і вплив служби на здоровʼя?



силовий пенс числиться в прикордонниках







Він не числиться, а працює. Робить те, що «все життя його за наші податки вчили робити». Це ж твої слова? Що тепер не так?





Їх теж стільки непотрібно,





Яка у тебе спеціалізація і кваліфікація щоб визначати, кого скільки потрібно?

Чи її не обовʼязково мати, щоб заявляти щось? Ну ступінь здоровʼя ти ж можеш визначати для всіх навколо себе (здоровий) і собі (хворий), то чому б і такі питання не вирішувати, так? В 17 років. Зараз їм 551 в 1 як зараз проводять ВЛК в ТЦК. Рівно 1 хвилина на кожного з 3 лікарів. В цю «хвилину» йде запис в мед книжку «здоровий. Скарг нема. Придатний».Ти теж не був трактористом, але десь «випрацювався». Чому військовий не міг випрацюватись?Ти хоча б строкову служив, щоб давати оцінку ступені навантажень в армії і вплив служби на здоровʼя?Він не числиться, а працює. Робить те, що «все життя його за наші податки вчили робити». Це ж твої слова? Що тепер не так?Яка у тебе спеціалізація і кваліфікація щоб визначати, кого скільки потрібно?Чи її не обовʼязково мати, щоб заявляти щось? Ну ступінь здоровʼя ти ж можеш визначати для всіх навколо себе (здоровий) і собі (хворий), то чому б і такі питання не вирішувати, так? Hotab Повідомлень: 17168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:14 Строкову рік чи півтора служили, а далі знущались із салаг, грабували і знищували армію та фарбували траву.

Якби він те робив, не було б все завалено контрабандою, а в прикордонців не було б маєтків по всьому світу. В тебе рожеві окуляри? hxbbgaf Повідомлень: 22881 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:15 hxbbgaf





Строкову рік чи півтора служили





Де і коли ти служив, щоб робити висновки про службу і втрати там здоровʼя?





не було б все завалено контрабандою,





Тою що ти торгував на базарі і «випрацювався» там? 😅 Де і коли ти служив, щоб робити висновки про службу і втрати там здоровʼя?Тою що ти торгував на базарі і «випрацювався» там? 😅 Hotab Повідомлень: 17168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:25 Я не служив, у мене було написано непридатний в мирний час, я писав вже, а ти що хочеш сказати, що за той рік служби всі втрачали здоровʼя? Ну, це маячня якась. Була, звісно, дідівщина, і саме через отих відставників, які її влаштовували, але ж не до такого ступеню.

До чого тут я, якщо ми будемо тут все писати про себе, а не взагалі, то це буде якийсь персональний блог, який нікому не цікавий. Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба. hxbbgaf Повідомлень: 22881 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 21:31 hxbbgaf



Я не служив,





Але знаєш хто скільки здоровʼя втрачає за 25 років служби

Не відкривав законів України і положень про проходження служби, але заявляєш що під час війни можна просто звільнитись з 25 роками вислуги .



Не відкривав постанову КМУ яка встановлює порядок виїзду (зі змінами які вступили під час війни) , але заявляєш що в.пенси мають право вільного виїзду. Бо хтось щось почув на полиці потягу.

Тобі не здається що занадто багато від тебе пустомельства, яке не підкріплене ні юридичними знаннями, ні власним життєвим досвідом?





До чого тут я, якщо ми будемо тут все писати про себе, то ….





… то буде зрозуміло рівень знань і кваліфікації дописувача, який дає іншим оцінки.

Ти пустишка. Але знаєш хто скільки здоровʼя втрачає за 25 років службиНе відкривав законів України і положень про проходження служби, але заявляєш що під час війни можна просто звільнитись з 25 роками вислуги .Не відкривав постанову КМУ яка встановлює порядок виїзду (зі змінами які вступили під час війни) , але заявляєш що в.пенси мають право вільного виїзду. Бо хтось щось почув на полиці потягу.Тобі не здається що занадто багато від тебе пустомельства, яке не підкріплене ні юридичними знаннями, ні власним життєвим досвідом?… то буде зрозуміло рівень знань і кваліфікації дописувача, який дає іншим оцінки.Ти пустишка. Hotab Повідомлень: 17168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_