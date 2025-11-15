Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 50515253 Додано: Суб 15 лис, 2025 22:38 То ти бот, який ніби не знає, що у нас діє корупція і телефонне право. hxbbgaf Повідомлень: 22885 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 22:53 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати hxbbgaf написав: Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба.

То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив? То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив? Faceless

Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.

Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись! Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись! hxbbgaf Повідомлень: 22885 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 00:00 hxbbgaf



що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти





Так наче саме ти закликаєш когось відправляти , і саме замість тебе. Ні?

Бо ти призначив всіх «здоровими биками» (хоча хоч і марно, але я тобі розжував що їх так само як і тебе на базарі всі роки не перевіряли лікарі) , «все життя їх вчили воювати» (хоча я тобі на прикладі Детройта показав, що не вчили його воювати), але ти придумав що ти хворий, на базарі весь спрацювався бідняга і потієш, , а інші здорові . Що всіх вчили, а тебе начебто не вчили і неможливо навчити. І ти не маєш йти, а інші мають йти за тебе. Хіба не це ти кажеш? Так наче саме ти закликаєш когось відправляти , і саме замість тебе. Ні?Бо ти призначив всіх «здоровими биками» (хоча хоч і марно, але я тобі розжував що їх так само як і тебе на базарі всі роки не перевіряли лікарі) , «все життя їх вчили воювати» (хоча я тобі на прикладі Детройта показав, що не вчили його воювати), але ти придумав що ти хворий, на базарі весь спрацювався бідняга і потієш, , а інші здорові . Що всіх вчили, а тебе начебто не вчили і неможливо навчити. І ти не маєш йти, а інші мають йти за тебе. Хіба не це ти кажеш? Hotab Повідомлень: 17172 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 01:03 Це ти призначив всіх хворих здоровими, (ти тиск не піднімав, хворими не робив, тому хворих треба відправляти, не твої слова? я сьогодні цитував). Я не писав, що замість мене, тільки зауважив, що копати вручну кілометри траншей, як ти мені пропонував, у мене не вистачить здоровʼя, і що взагалі немає такої вос копач траншей і ти пишеш маячню. А чого їх ніхто не перевіряв? Всі ці постійні комісії тупо не проводились? Це теж не керівники системи, а звичайні люди винні в такому нехлюйстві і корупції? Які тут ніяким боком, а тепер винні у всіх гріхах. По закону мали проводитись, ти ж в закони постійно тицяєш, при тому в загальні на тисячі сторінок і без конкретики, і кажеш, що по-іншому як по закону бути не могло, а тут вже могло. Суцільні подвійні стандарти. І відправляти хворих замість відставників ти пропонуєш, бо пишеш, що пох на тиск і все решту, бо ти його не піднімав (це з якого закону?), тільки в окоп, а відставники при цьому не повинні воювати, бо діди в 43 чи 45 років, при тому що інші гарують до 60, і набагато більше, бо пенсія мізер і в рази менше ніж у силових пенсів, а іноді і в десятки разів, і мобілізують звичайних людей теж до 60. hxbbgaf Повідомлень: 22885 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 01:12 І взагалі, перечитай перший пост, що сказала Южаніна. Напиши їй і розкажи, що ви за 25 років нічому не навчились, вам не проводили ніяких комісій, що ви хворі, може, ще, що ви військові навіть зі зброєю не вмієте поводитись. Не думаю, що повірить. Як і всі решта. hxbbgaf Повідомлень: 22885 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 01:34 hxbbgaf

ти тиск не піднімав, хворими не робив, тому





тому тільки ВЛК може назвати тебе хворим. Ти її пройшов?

Я не писав, що замість мене,



Ти писав що «хворих замість них». Чому «замість»? А може ти замість себе, а він замість себе?? Ні? Ти коли замість себе?

копати вручну кілометри траншей, як ти мені пропонував, у мене не вистачить здоровʼя,





Треба перевірити. Чомусь у тебе пенсіонери мають здоровʼя, а ти молодий ні. Чому? Де втратив?



взагалі немає такої вос копач траншей



А як ти хотів служити в тилу в інжбаті без трактора? Самі себе траншеї не викопають. Їх будеш ти копати.



А чого їх ніхто не перевіряв? Всі ці постійні комісії





А чому тебе в школі били? От буває так.. Але це хто, сам Детройт винуватий? Може я, може таксисти?

ти ж в закони постійно тицяєш, при тому в загальні на тисячі сторінок і без конкретики,





Так ти не зміг відкрити статтю закону? 😅

В цьому справа?

Ні, слухай, я не звинувачую тебе що ти настільки недорозвинений, що навіть після вказання тобі конкретної статті конкретного документу , ти не зміг розібратись. Можливо ти розумово не здатний, ок. Але чому ти не роблячи цього, не читаючи нічого крім форумів, робить тупі заяви?

Може якщо розум не тягне, треба закрити форуми для себе?



відправляти хворих замість відставників



Замість? Знов замість?



діди в 43 чи 45 років,





Скільки таких? Як вони в 43 під час війни звільнились? Не можуть бути без ноги? Ні?



при тому що інші гарують до 60



Тобі 60? Чому не на фронті?





вас за 25 років нічому не навчил





Кого «нас»? Мене навчили. Когось ні. Бо не треба, у нього інші завдання в армії.

Можливо тобі важко уявити, але в армії не тільки воюють, а годують, одягають, заправляють, ремонтують техніку , рахують гроші, контролюють дотримання законів. Надають психологічну допомогу, Лікують . Водять автомобілі . Сидять в навушниках і слухають ефір. Прокладають кабелі. . І всі вони такі самі воїни як і ти, фронтовик базару Теж не стріляють і не вміють.

.

