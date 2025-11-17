Додано: Пон 17 лис, 2025 16:08

Faceless написав: hxbbgaf написав: Ну, вважати мобілізацію покаранням, та ще й для хворих людей, та ще й за те, що вони хворі, то вже занадто. Це просто не вкладається в голові! До такого і гітлер би не додумався, а тут читаю і вже не перший раз, он на фупі гєра канацька те ж саме пише і польська ахвіцера, той, взагалі, закликає тут з Польщі до масових розстрілів.. Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання".

А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці? Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання".А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці?

Біллі, до війни влк потрібно було проходити кожні 5 років, а зараз кожного року. Було доволі часу - мінімум 3 максимум 8 років, щоб вияви та вилікувати всі ці невеликі проблеми здоровʼя, чи не так? Так. А зараз ви такі очами луп-луп, так він же наполовину інвалід. Ну так він не займався собою, не виконував закони, не лікувався, а зараз ми повинні йому сильно поспівчувати і надати відстрочку від армії як нагороду за таку поведінку?

Так ти он пишеш, що, якщо людина "не слідукавала за своїм здоровʼям (хоча причин для хвороб маса і часто не залежать від людини, но то таке), то вона сама винна і в неї має бути більше обовʼязків. Це і є логіка покарання. І канацька ахвіцера те ж саме на фупі писав:Вважає, що відстрочка від мобілізації має надаватись за добру поведінку! То значить, мобілізацію сприймає як покарання за погану? Люди вже несуть повну маячню. Показав би ще хоч одну людину, яка до війни сама ходила в військомати і кожні 5 років проходила обстеження. Таких нема, я не знаю жодної! І ніхто нікому такого не казав, що таке треба робити і ніхто нікого не викликав. А він звинувачує людину, в якої грижа, язва і цироз, та ще й в тому, що хворий, сам винен, бо не вилікувався. Це в яких законах таке написано? Та ще й з нашою медициною, тобі б полежати в БСП чи на Запорожця 26, звідки мого батька за 1 день виписали і випхали в жахливому стані, а на медгородку замордували, було б корисно таким там побувати!Так це якраз і є дискримінація, я про це і кажу, коли силовики, відставники, офіцери, охоронці найбільш боєздатні не воюють, а хворих тягають:Більш того, це межує з диверсією і шлях до поразки.Як і те, що йти до ТЦК в стислий термін навіть без повісток сказали тільки обмежено придатним, а не сказали тим же офіцерам, у кого досвід служби в армії, військові навчальні заклади і т.д., де тут логіка взагалі.Обовʼязки також мають бути посильними для людини, це очевидно.Користь для економіки від силовиків - ментів, муніципальних охорон, міських варт, удо і т.д. і т.п., від молодих відставників, 85% яких не працюють, від усіляких чинуш та інших бюджетників, що отримують зарплатню з кишень народу, так от користі від них нема. Це корупціонери, кришувальники, нахлібники! До того ж, зараз головна проблема - нестача людей, гроші партнери поки що дають.