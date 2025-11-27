Потому что не ищите правды в людях. Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии. Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.
Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
Алексей Кущ написав:Украина стала своеобразным "тестовым стендом" или "лабораторией". В этом контексте, происходит социальная атомизация - эффективные стратегии выживания работают лишь на индивидуальном уровне. На коллективном уровне, наоборот, максимизируются риски. Раньше человечество считало, что выживать легче в формате коллектива (так работала и эволюция Человека как социального существа). На этапе распада и технологического застоя, процесс выживания как "стрела эволюции" смещается в сторону выживания отдельных индивидов и/или отдельных семей, максимум локальных горизонтальных сообществ, организованных вокруг общих платформ развития. Но это не формат "больших социальных организмов". Формат выживания "больших организмов" смогут позволить себе лишь отдельные большие кластеры, такие как Китай или США. С точки зрения сочетания уровней оптимальности базовых факторов, США пока выглядят предпочтительнее, но исход этой схватки еще не предрешен. И выживание в "Богом забытых странах", в позитивном понимании этого явления - станет хорошим вариантом построения "индивидуального ковчега".
по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...
Всё лето работал волонтером в Киеве и в Одессе:
поразился картине, которая не вмещается в сознание:
в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...
hxbbgaf написав:От що люди зараз пишуть в каментах.
Даже как-то глазам не верится:
Як вони оцінили вогневу підготовку охоронців? Виходили з ними на динамічний рубіж? Але ж зачекайте, тоді вони й самі...
Ляп трусами об асфальт. Вчергове. Для права на носіння зброї вимоги «служити раніше» нема.
А якщо б і була та служба у бекграунді, то раніше абирвалг казав, що офіцери в армії лише знущались з солдат , змушували фарбувати траву, з ними на полігони не ходили. То звідки у екс-солдата підготовка краща , ніж у абирвалга? Хто б його навчив? Ні звідки. Висновок: абирвалг готовий до служби рівно так само , як і той, хто служив строкову службу раніше. Навіть битий однаково: абирвалг в школі, а екс-солдат - офіцером в армії.
hxbbgaf написав:От що люди зараз пишуть в каментах.
Скоріше йде мова про ДСО і всяких приближених до держорганів різних видів силовиків і спецпризначенців (коротко кажучи знайомих прохожего). Я ще з часів коли жив в Києві памятаю, кожен другий на каєні з ксівою силовика + озброєний - так би мовити мінімальний набір української еліти.