Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:38
ЛАД написав: fox767676 написав:
........
У Корчинського було 2 наставника тоді - Славко Артеменко-Броварський (він тоді на Яценюка був схожий, що і створило до міську легенду про Кроліка-унсовця 90-х) і Юрко Топчій. Вони по черзі тоді у 90х вели уроки постомодерну на Ютарі. І Корчинський розповів хохму що він спілкувався з французами і вони хвасталися Монмартром , Лувром і т.і., а він у відповідь їм похвастався що у України є 5 тис Т-55, та 5 тис Т-72, які можуть за тиждень дійти до Парижую
И чем отличается от москалів?
тим що це вимушене переселення, а не "акт доброї волі"
flyman
Повідомлень: 41595
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:14
sergey_stasyuk555 написав:
вже керує більше 30% від всього строку царювання уйла,
Проблемы с математикой ? или заместительство медведева убрано из сроков правления ?
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1203
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:42
budivelnik написав: flyman написав: Hotab написав:
Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅
ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"
Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння
При этом "Завжди" забывая указать среднюю фертильность тех годов - на уровне 8ми и "этих" годов - на уровне 0.9.
Это к вопросу "за счет чего" виходили з цього падіння
_hunter
Повідомлень: 11028
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:05
_hunter написав:
Это к вопросу "за счет чего" виходили з цього падіння
Это уже даже и к войне отношение не имеет, не хотят рожать, 1 ребенок в семье уже событие, 2 редкость. Вся европа (географически) этим страдает, за редкими исключениями.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1203
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:12
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Это к вопросу "за счет чего" виходили з цього падіння
Это уже даже и к войне отношение не имеет, не хотят рожать, 1 ребенок в семье уже событие, 2 редкость. Вся европа (географически) этим страдает, за редкими исключениями.
Так я ровно про это же: если в те времена фраза "бабЫ еще нарожают" была хоть и суровой, но правдой - то как сейчас 8 лямов только официальных "потерь" планируется компенсировать - вопрос...
_hunter
Повідомлень: 11028
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:34
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Это к вопросу "за счет чего" виходили з цього падіння
Это уже даже и к войне отношение не имеет, не хотят рожать, 1 ребенок в семье уже событие, 2 редкость. Вся европа (географически) этим страдает, за редкими исключениями.
Так я ровно про это же: если в те времена фраза "бабЫ еще нарожают" была хоть и суровой, но правдой - то как сейчас 8 лямов только официальных "потерь" планируется компенсировать - вопрос...
8 млн ? космическая цифра, отстал от событий, ну у них кавказ рожает, восток, все малые народы плодятся, эмигрантов на войну активно загоняют, а "белая кость" из европейской части особо и не погибает.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1203
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:40
sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
Фокс, а чи буде чим окрім м'яса оркам воювати.
жіночка, ви абсолютно не в темі,
за останній рік приблизно:
кількість атак шахедами виросла в 4-5 разів, бч збільшилась майже вдвічі + точність зросли.
ракети не кінчились, +- як в 2024.
каби - ріст в 1,5-2 рази за рік по кількості, + ріст по бч та суттєвий ріст по точності.
реактивні! каби вже летять на 120-140 км., слава Богу поки не можуть масштабувати.
звичайні fpv - ріст в 2+ рази.
fpv оптоволокно - ріст в багато разів, просто пиз.ець з цим, протидії немає.
дальність fpv зросла приблизно в 2 рази! і продовжує збільшуватись.
а ми нажаль просто продовжуємо "покращувати" переговорні позиції.
від тебе навіть пропозицій не буду просити, не твій рівень.
так проблеми є, й їх треба вирішувати. а головна брехня зрадофілів - що це від нас залежить. від нас залежить захищатися від нападу, а від перемовин поки ухиляється агресор.
Shaman
Повідомлень: 10673
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:40
Частка "білого" населення у світі скоротилась з 36% у 1900 році до 8% зараз. Наразі найбільша популяція "європеоідів", що гарно розмножуються, є аміші в США. Тобто запорукою успіху природного відбору серед людських популяцій є їх консервативна релігійність. Для українців, великоросів, і європейців загалом, поступове вимирання мабуть вже стало незворотнім процесом. Жаль що російське керівництво - примітивне, тупе і недалекоглядне.
olmyb
Повідомлень: 132
З нами з: 08.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:42
Поборолися за Батьківщину. Помахали жовтосиніми прапорами, поматюкали Трампа, поспівали патріотичних пісень. Під завісу події завітали до файної вкраїнської кнайпи, вареничків замовили - недарма ж свої мітинги проводили в річницю Голодомору! Відчули себе справжніми борцунами за Неньку. Прийшли собі потім додому, де є світло 24/7, і тепло, і вода теж...
Вчора-позавчора "у десятках американських міст відбулися акції на підтримку України з вимогою не допустити ухвалення угоди, яка фактично узаконює російську агресію та змушує Київ погодитися на російські умови. Найбільші зібрання пройшли в Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні" - з повідомлень правовірно діаспорної преси.
.....
Та коли в ті вуха залито "до останнього українця, але тільки не я ним буду", нічого дивного, звісно.
Організатори "акцій" знайомі все обличчя Stand With Ukraine Foundation, Ukrainian Daughters Foundation, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division та ін.
Всі дуже файно повоювали за Вітчизну! В окопах клятої Трампівської Американщини, "на нулі" Пенсильванія Авеню у Вашингтоні і т.п. "передовій" в Чикаго. А самим під Покровськ поїхати, ТАМ його захищати? "Та ви шо?!".
Letusrock
Повідомлень: 2858
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:44
budivelnik написав:Вєтнам-Франція
В'єтнам отримав незалежність після Першої війни в Індокитаї. У 1945 році Хо Чі Мін оголосив незалежну Демократичну Республіку В'єтнам
, яка була визнана партійними комуністичними урядами Китаю та Радянського Союзу. Боротьба тривала до березня 1954
І закінчилась як
?
Закінчилась розділенням В'єтнаму на дві незалежні держави!
Прекрасний варіант для України. Не підходить тобі?
budivelnik написав:Вєтнам-США
Вьетна́мская война́ (вьет. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — вооружённый конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже с 1 ноября 1955 года[69], или 1960 года[2], до падения Сайгона 30 апреля 1975 года[70]. Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины XX века. Это была вторая из Индокитайских войн, которая официально велась между Северным и Южным Вьетнамом.
Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай[71] и другие коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали Соединённые Штаты и другие антикоммунистические союзники[72][73]. Война считается опосредованной войной времён Холодной войны[74]. Война длилась почти 20 лет
, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году.
Проблеми з розумінням свого ж тексту?
Це віна між Северным и Южным Вьетнамом, тобто між приблизно рівними суперниками. І ця війна дуже складна для розуміння. Тим більше це все-таки більш партизанська війна(коли ми говоримо про участь США).
Тут майже нічого спільного з нашим конфліктом немає.
budivelnik написав:Вєтнам Китай
17 лютого 1979 року війська КНР перейшли в’єтнамський кордон, розпочавши збройний конфлікт, що увійшов в історію як Китайсько-в’єтнамська війна. Китай оголосив цю операцію «обмеженою каральною акцією» у відповідь на в’єтнамське вторгнення в Камбоджу, яке призвело до повалення режиму червоних кхмерів Пол Пота – союзників Пекіна.
То як?
Перших дві війни велись проти сильнішого противника більше 5 років...Третя закінчилась швидко
Закінчились ПЕРЕМОГОЮ того на кого НАПАВ сильніший АГРЕСОР
Все вірно. КОРОТКА ВІЙНА!!! Про що я і писав. Коротка війна має шанс для успіху(в ситуації схожій на нашу), довга - ні.
Прикольно але ти сам привів приклади, як підтверджують все те що я написав.
andrijk777
Повідомлень: 7017
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
