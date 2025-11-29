RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 08:26

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Та і взагалі, тоді мало хто косив, може, ще в 90-х, а в 2000-х вже мало кого в армію брали, он дальній родич з Луганщини, навпаки, їздив в Київ давав 300 баксів, щоб написали, що придатний, бо дуже хотів бути тюремним наглядачем.

Теж не памятаю, щоб косили в мій час. Якось не прийнято було. Та і грошей в пересічних тоді не було.
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:11

  Hotab написав:hxbbgaf

Навчитись стріляти

Ти он на базарі зносився, а стріляти, водити техніку, будувати оборону і бігати в атаку - це не «зноситися»? 😅😅
Чи може літати на літаках/вертольотах?
Ні, може вони нічого цього не робили, але тоді у них підготовка як у абирвалга, тобто нема її. І абирвалг має йти перед ними в окоп 😅😅
Усидіти тобі сракою на двох стільцях , типа одночасно воєни і навчалися воювати все життя, і нікуя не робили (не зносились) - не вийде :lol:

Так це ти тріщиш, що воювати не вчились, та ще й не зносились.
Більшість побігали декілька місяців, потім сиділи в теплих кріслах і розграбовували залишки армії, ти хочеш це порівняти з 40-річною тряскою в тракторі чи з укладальником асфальту чи в гарячому цеху?
Нормальні офіцери з бійцями разом, а не поперед себе шлють когось, а самі в тилу ховаються. Не кажучи вже про більшість - отакі, в інтернетах розказують, що не той вос, чи взагалі, сидять закордоном.
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16

hxbbgaf

Нормальні офіцери з бійцями разом


Так а вони на полігонах поки «все життя вчились воювати» зносились, чи ні? Десь так як ти на базарі, чим менше/більше? 😅

Більшість побігали декілька місяців, потім сиділи в теплих кріслах і розграбовували залишки армії


Так а вони «вчились все життя воювати», чи ні? Якщо не вчились і не вміють , то відправляємо в окоп тебе , а не них? Так?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16

Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:20

hxbbgaf
Так війни не виграються, півкараїни


Так лише ж 150 тис, і з них 100+ тис - це 55+- років :lol:

А абирвалгїв 10+ мільйонів, соковитих, нема 40 років навіть. Чому не захищають?
«Так війни не виграються !» :oops:
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:21

  Hotab написав:hxbbgaf

Нормальні офіцери з бійцями разом


Так а вони на полігонах поки «все життя вчились воювати» зносились, чи ні? Десь так як ти на базарі, чим менше/більше? 😅

Чого вони мали там зноситись, навіть як вчились, вони ж не весь час були на полігонах, вчили теорію, да і на полігонах вчились застосовувати якусь техніку і т.д., а більшість просто знущались із салаг і грабували армію, от і маємо таких "офіцерів", яких хіба що штрафбатом заженеш на фронт.
Ти хочеш сказати, що ходити командувати на полігоні чи сидіти в кріслі було важче ніж працювати в гарячому цеху, що на пенсію раніше?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:27

hxbbgaf
Чого вони мали там зноситис


Ну ти скільки раз був на полігоні? Тете бьвлар зносив, що не служиш , не служив і не збираєшся))
А полігон не зношує?)

А пілотування літака/вертольота?)

вчились застосовувати якусь техніку

Ти її застосовував?)
Знаєш про навантаження?)
