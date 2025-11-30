RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 08:26

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Та і взагалі, тоді мало хто косив, може, ще в 90-х, а в 2000-х вже мало кого в армію брали, он дальній родич з Луганщини, навпаки, їздив в Київ давав 300 баксів, щоб написали, що придатний, бо дуже хотів бути тюремним наглядачем.

Теж не памятаю, щоб косили в мій час. Якось не прийнято було. Та і грошей в пересічних тоді не було.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:11

  Hotab написав:hxbbgaf

Навчитись стріляти

Ти он на базарі зносився, а стріляти, водити техніку, будувати оборону і бігати в атаку - це не «зноситися»? 😅😅
Чи може літати на літаках/вертольотах?
Ні, може вони нічого цього не робили, але тоді у них підготовка як у абирвалга, тобто нема її. І абирвалг має йти перед ними в окоп 😅😅
Усидіти тобі сракою на двох стільцях , типа одночасно воєни і навчалися воювати все життя, і нікуя не робили (не зносились) - не вийде :lol:

Так це ти тріщиш, що воювати не вчились, та ще й не зносились.
Більшість побігали декілька місяців, потім сиділи в теплих кріслах і розграбовували залишки армії, ти хочеш це порівняти з 40-річною тряскою в тракторі чи з укладальником асфальту чи в гарячому цеху?
Нормальні офіцери з бійцями разом, а не поперед себе шлють когось, а самі в тилу ховаються. Не кажучи вже про більшість - отакі, в інтернетах розказують, що не той вос, чи взагалі, сидять закордоном.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16

hxbbgaf

Нормальні офіцери з бійцями разом


Так а вони на полігонах поки «все життя вчились воювати» зносились, чи ні? Десь так як ти на базарі, чим менше/більше? 😅

Більшість побігали декілька місяців, потім сиділи в теплих кріслах і розграбовували залишки армії


Так а вони «вчились все життя воювати», чи ні? Якщо не вчились і не вміють , то відправляємо в окоп тебе , а не них? Так?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 лис, 2025 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16

Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:20

hxbbgaf
Так війни не виграються, півкараїни


Так лише ж 150 тис, і з них 100+ тис - це 55+- років :lol:

А абирвалгїв 10+ мільйонів, соковитих, нема 40 років навіть. Чому не захищають?
«Так війни не виграються !» :oops:
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:21

  Hotab написав:hxbbgaf

Нормальні офіцери з бійцями разом


Так а вони на полігонах поки «все життя вчились воювати» зносились, чи ні? Десь так як ти на базарі, чим менше/більше? 😅

Чого вони мали там зноситись, навіть як вчились, вони ж не весь час були на полігонах, вчили теорію, да і на полігонах вчились застосовувати якусь техніку і т.д., а більшість просто знущались із салаг і грабували армію, от і маємо таких "офіцерів", яких хіба що штрафбатом заженеш на фронт.
Ти хочеш сказати, що ходити командувати на полігоні чи сидіти в кріслі було важче ніж працювати в гарячому цеху, що на пенсію раніше?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:27

hxbbgaf
Чого вони мали там зноситис


Ну ти скільки раз був на полігоні? Тебе базар зносив, що не служиш , не служив і не збираєшся))
А полігон не зношує?)

А пілотування літака/вертольота?)

вчились застосовувати якусь техніку

Ти її застосовував?)
Знаєш про навантаження?)

що ходити командувати на полігоні

Що означає оце «командувати»?))

Тобто приходить на полігон переляканий абирвалг, якого били все життя всюди. Його треба навчити водити БМП, обирати позиції , маскуватись.

Я що роблю?)
«Командую»?)
Дав команду «абирвалг, вмій!!» Ну і по єбалу його . І він вміє. Так виглядає оце «командувати»?)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:38

Пілоти літаків - це яка доля відсотка від тих сотень тисяч відставників? До чого тут базар, на базарі ти 10 годин мерзнеш по морозу і не можеш іноді навіть порухатись, щоб зігрітись. Навіть це, напевно, наносить більше школи, ніж ганяти салаг по полігону чи сидіти в кріслі.
Та, напевно, буває, що так і виглядає з такими офіцерами. Он навіть в ТЦК людей вбивають.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:46

  hxbbgaf написав:Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.

) а шо вам не так? От ви не хочете воювати? Воєнпенси теж не хотять.
Тим більше поліція.
Хочете їх заставити? А хто б це мав зробити? Ворон ворону око не виклюне.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:54

hxbbgaf

Пілоти літаків - це яка доля відсотка


Тобто про «літаки» дійшло. А чому про танки, БМП, БТР , камази урали не доходить?
Той, хто «командує» на полігоні, він з Києва це робить? 90% офіцерів ніколи не були в київських штабах, вони з військами. Але ж ти відкосив від армії, звідки тобі знати.
Звідки тобі на психотропах (які ти сам собі прописуєш, щоб точно на влк визнали непридатним) знати місце КСП батальйону і офіцерів батальйону, коли батальйон відпрацьовує на полігоні атаку чи оборону. Звідки тобі знати роботу штабу батальйону під час переміщення автоколоною чи ще гірше залізницею.
Ти ж тупий олень, який думає що ти найкорисніший мерзнути на базарі з китайським трипером на лотку. Дуже зношений. А решта - бики здорові жирують.
Мало тебе били. Не доходять тобі прості речі. Але коли мобілізують, ситуація виправиться.
